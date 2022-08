Riley und Bair setzen Ausdauerstärke optimal ein

Als Saisonhighlight haben sich die besten Mountainbiker im französischen Les Gets zur diesjährigen Weltmeisterschaft getroffen. Die Stimmung in Frankreich war beeindruckend. Mehr als 200 000 Zuschauer pilgerten an den vier Veranstaltungstagen in die Savoyer Alpen und feuerten die Athleten an. Bei Topbedingungen gingen über 120 Athleten aus 30 Ländern an den Start. Mit dabei waren auch sechs Fahrer von Trek-Vaude. Das Mountainbike-Team aus Friedrichshafen und dem Ötztal durfte sich dabei über zwei Top-10-Platzierungen freuen.

Das beste Resultat erzielte Björn Riley. Er schaffte es, sich im U23-Rennen der Herren aus Startreihe drei in den Top 15 zu etablieren. In der dritten Runde arbeitete sich U23-Champion Riley sogar in die Top 10 vor und auch Rileys Teamkollege Mario Bair startete eine Aufholjagd. Beide setzten ihre Ausdauerstärke optimal ein – das wurde mit Platz zwölf für Bair und einem überragenden fünften Platz für Riley belohnt. „Eine meiner besten Leistungen der Saison. Fühlte mich einfach super von Beginn an. Ich befand mich zu Anfang um den 20. Platz und das Tempo war unglaublich hoch. Somit konnte ich Runde um Runde vor allem aufwärts richtig Zeit und Plätze gutmachen. Mit dem 12. Platz bin ich mehr als happy“, wird Bair in der Trek-Vaude-Mitteilung zitiert. „Ich habe die letzten Wochen wirklich unglaublich hart und konsequent gearbeitet. Für mich waren diese Weltmeisterschaften unglaublich, die französischen Fans machten dieses Rennen zu einem Ereignis.“

Alex Miller muss dem hohen Anfangstempo Tribut zollen

Alex Miller, der sich die Bronzemedaille bei den Commonwealth Games in Birmingham sicherte, erwischte keinen optimalen Tag und musste dem hohen Anfangstempo Tribut zollen. Er beendete auf Platz 38 das Rennen. Nils Aebersold, der Jüngste im Trek-Vaude-Team, fuhr ein starkes Rennen und überquerte auf Platz 27 die Ziellinie.

Beim U23-Rennen der Damen mischten zwei Trek-Vaude-Fahrerinnen mit. Im Feld waren nicht weniger als ein Dutzend Athletinnen, welche in diesem Jahr beim Weltcup bereits auf dem Podium standen. Entsprechend war die Favoritenrolle nicht klar. Luisa Daubermann von Trek-Vaude startete großartig und kam nach der ersten Runde im Führungstrio wieder an Start/Ziel vorbei. Bis Runde drei gab sie das Tempo vor, wurde dann jedoch von der starken Konkurrenz gestellt und fiel etwas zurück. Am Ende war Daubermann mit Platz sieben die beste deutsche Teilnehmerin und strahlte trotz völliger Erschöpfung bei der Zieleinfahrt. Ihre Teamkollegin Tamara Wiedmann wurde in eine Kollision verwickelt und verlor einige Plätze: Somit reichte es für Wiedmann lediglich für Rang 28.

„Wir haben bewusst auf die Teilnahme beim Weltcup in Kanada verzichtet und unseren Sportlern hierdurch eine optimale Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft ermöglicht – dies hat sich bezahlt gemacht“, meinte Sven Meyer, Headcoach von Trek-Vaude. Begeistert von den Leistungen der Athleten war Trek-Vaude-Teamchef Bernd Reutemann. „Ich bin super happy mit den Ergebnissen unserer Sportler. Es zeigt sich, dass wir einige Athleten in unserem Kader haben, welche den Sprung in die Weltspitze in ihrer Altersklasse geschafft haben“, so Reutemann. „Hinter diesen Erfolgen steckt ein ganzes Team von Mechanikern, Physiotherapeuten, Performance-Analysten et cetera, aber vor allem auch eine tolle Teamkultur, wo viel gelacht wird und der Spaß nicht zu kurz kommt. Wir haben im vergangenen Jahr viel mit den Athleten gearbeitet und die Young-Guns auf ihrem Weg begleitet. Hier wollen wir weiter machen und im nächsten Jahr noch stärker an der Talententwicklung arbeiten.“