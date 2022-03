„Rigg’s Burger“ gibt es jetzt auch in Friedrichshafen

Burger in unterschiedlichen Variationen bietet seit Kurzem Rigg’s Burger in der Meistershofener Straße 56 an. Neben klassischen Fleisch-Burgern brutzeln auch vegetarische und vegane Pattys in der Pfanne. Die Pattys gibt’s unter anderem in der Kässpätzle-, Falafel oder Future Meat-Variante.

Produkte aus der Region

„Es wird super gut angenommen“, freut sich Geschäftsführer Samuel Kögl, der Wert darauf legt, dass die Produkte hausgemacht sind beziehungsweise von Zulieferern aus der Region kommen.

Die Burger und Gerichte, zum Beispiel Schnitzel, Currywurst und Sauer Linsen, werden von Rigg’s Lieferservice gebracht, können aber auch abgeholt oder vor Ort gegessen werden. Nach Ravensburg und Bad Saulgau ist Friedrichshafen der dritte Standort von Rigg’s Burger.