Riesenrad schafft spektakulären An- und Ausblick

Riesenradfans haben am Wochenende erstmals die Möglichkeit gehabt, in den Sonnenuntergang hineinzufahren. Eine Stunde lang genossen die Passagiere bei dieser Sonderveranstaltung in der Gondel bei einem Piccolo-Prosecco die malerische Aussicht auf den See, die Stadt und sogar die Alpen. Unser Fotograf nutzte die Gelegenheit, um diese farbenfrohe Langzeitaufnahme zu machen. Der Effekt ist spektakulär: Wie ein sprühender Feuerball wirkt die Reflektion des Riesenrads auf der glatten Wasseroberfläche im Hinteren Hafen. Das 50 Meter hohe Riesenrad der Familie Rudolf Barth steht noch bis Sonntag, 30. August als kleiner Ersatz für den ausgefallenen Seehasenfest-Rummel. Wer mitfahren möchte, kann dies von Montag bis Freitag ab 12 Uhr und am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr bis jeweils 21 Uhr tun. Erwachsene bezahlen fünf, Kinder drei Euro. Es dürfen nur die Mitglieder eines Haushalts in einer Gondel zusammen fahren.