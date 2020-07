Riesenrad am Ufer: Es geht bald rund am Hinteren Hafen

Eine ganz besondere Attraktion mit Blick auf den See und die Alpen steht ab Freitag, 31. Juli in Friedrichshafen. Ein 50 Meter hohes Riesenrad wird am Hinteren Hafen aufgebaut und soll dort bis Sonntag, 30. August, stehen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Wer mitfahren möchte, kann dies von Montag bis Freitag ab 12 Uhr und am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr tun. Das Riesenrad dreht sich in jedem Fall bis zum Sonnenuntergang um 21 Uhr, etwaige Sonderfahrten werden rechtzeitig bekanntgegeben. Erwachsene bezahlen für die Fahrt fünf Euro und Kinder drei Euro. Damit sind die Fahrten günstiger als beim Seehasenfest. Bei den Fahrten achten die Betreiber auf die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen.

Am Montag, 27. Juli, beginnt der Aufbau des 50 Meter hohen Riesenrades. Um ausreichend Platz für das Riesenrad zu schaffen, fallen am Hinteren Hafen einige Parkplätze weg. Die Inhaber der Bewohner-Parkausweise können während der rund vier Wochen die Fahrzeuge ersatzweise im Wohngebiet „Kleiner Berg“ parken.