Spannend ist es immer, wenn man im Rahmen der sonntäglichen Earthquake-Matineen im Kiesel die weitere Reifung eines Ausnahmepianisten erleben darf, so auch am Sonntagmorgen beim Konzert des 18-jährigen Robert Neumann. Schon vor zwei Jahren mussten Zusatzstühle hinter dem Klavier aufgestellt werden, diesmal reichten selbst diese nicht aus.

Zahlreiche nationale und internationale Preise hat sich der Stuttgarter Pianist, der mit elf Jahren sein Studium an der Musikhochschule Freiburg aufnahm, schon erspielt und ist mit namhaften Orchestern aufgetreten. 2018 wurde er zum „SWR2 New Talent“ gewählt. Sein Spiel ist technisch brillant und von struktureller Klarheit, samtweich und titanisch kraftvoll, zugleich geistig durchdrungen und emotional aufgeladen. Da war beim Solorecital kein Programm von der Stange zu erwarten.

Titanische Kraft war besonders in Modest Mussorgskys revolutionärem Zyklus „Bilder einer Ausstellung“ zu erleben. Lebhaft standen Viktor Hartmanns zehn durch die „Promenaden“ verbundenen Bilder vor den Augen. Farbenprächtig ließ Neumann die geradezu naturalistischen Eindrücke vorüberziehen: den verquer herumstolpernden Gnomen, das wehmütige Lied des Troubadours im Alten Schloss, die wuseligen Kinder in den Tuilerien, den rumpelnden Ochsenkarren, die munteren Küken in ihren Eierschalen, das Aufeinanderprallen des reichen und des armen Juden, die keifenden Marktweiber von Limoges, den ernsten Blick in die Katakomben von Rom, die barbarischen Missklänge der Hexe Baba Yaga und zuletzt das „Große Tor von Kiew“, das in kühner hymnischer Zusammenschau bis zur Apotheose Choral, Glockengeläut und Pomp vereint. Nur schade, dass der Flügel hörbar verstimmt war.

Ungewöhnlich war zu Beginn die „Kurfürsten-Sonate“ f-Moll des zwölfjährigen Beethoven. Noch ist die Sonatine dem Zeitgeschmack verhaftet, doch im Widerstreit der Tempi, der heftigen Ausbrüche neben stillen, sinnenden Passagen ist der Beethovensche Geist schon erkennbar. Träumerisch und übermütig gab sich das Andante, während im Presto die Dynamik explodierte.

Der eigentliche Höhepunkt des Konzerts war Neumanns Sonate „Leviathan“. Neben dem Klavierspiel war das Improvisieren und Komponieren schon früh seine Leidenschaft. Hatte er vor zwei Jahren ein Impromptu und eine Valse triste als Zugabe angehängt, war die 2018 entstandene Sonate – wie er ansagte, eine atmosphärisch dichte Tondichtung über den von Thomas Hobbes beschriebenen absolutistischen Staat – jetzt ein vollgültiger Programmpunkt. Beklemmend düster ist der Beginn, immer bedrängender werden Läufe, die sich leise erschöpfen und wieder Kraft schöpfen. In drängendem Brodeln erkennt man die Suche nach Wegen, das Sinnen und Tasten nach Leben, nach Licht. Eine irreale, hell glitzernde Welt entsteht, doch dumpfe Gefahr nähert sich, wird die helle Welt Bestand haben?