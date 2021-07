In der Nacht von Dienstag, 13., auf Mittwoch, 14. Juli, und vom 14. auf Donnerstag, 15. Juli, wird der Riedleparktunnel in Friedrichshafen jeweils von 19 bis 6 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt in Richtung Lindau über den Maybachplatz auf die Kepplerstraße, Ehlersstraße, dann wieder auf die B 31 und umgekehrt. Es werden im Tunnel Umbauarbeiten durchgeführt, um dessen Sicherheitstechnik an die Mobilitätszentrale Baden-Württemberg anzuschließen.