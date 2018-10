Riedleparktunnel ist eine Nacht lang gesperrt

Der Riedleparktunnel in Friedrichshafen wird in der nacht von Mittwoch, 24. Oktober, auf Donnerstag, 25. Oktober, für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung beginnt um 19 Uhr und dauert bis 6 Uhr am nächsten Morgen, teilt die Stadtverwaltung mit. Grund für die Sperrung ist die halbjährliche Wartung des Tunnels. Es werden dort Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, um das Bauwerk verkehrs- und betriebssicher zu halten.

Der Verkehr in Richtung Lindau wird in dieser Zeit über Maybachplatz, Kepplerstraße und Ehlerstraße geführt. In Richtung Überlingen wird der Verkehr über die Ehlerstraße, Mühlöschstraße, Ailinger Straße, Meistershofener Straße, Am Sportpark auf die Colsmanstraße geleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert.