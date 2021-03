In der Nacht von Donnerstag, 11., auf Freitag, 12. März, wird der Riedleparktunnel im Zuge der B 31 in Friedrichshafen wegen Wartungsarbeiten voll gesperrt, teilt das Landratsamt mit. Die Sperrung beginnt am Donnerstag um 19 Uhr und dauert bis 6 Uhr am nächsten Morgen. Die Umleitung erfolgt in Richtung Lindau über den Maybachplatz auf die Keplerstraße, die Ehlersstraße, dann wieder auf die B 31 und umgekehrt.