In den Nächten vom 14. auf 15. Februar, 17. auf 18. Februar und 18. auf 19. Februar wird der Riedelparktunnel für den Verkehr in Fahrtrichtung Überlingen/Stockach gesperrt. Die Sperrungen beginnen jeweils um 19 Uhr und dauern bis 5 Uhr an, teilt die Stadtverwaltung mit. Eine Umleitung erfolgt über die Abfahrt Messe auf die Ehlersstraße und die Keplerstraße in Richtung Maybachplatz. Die Umleitung ist ausgeschildert. Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten der Firma Deges, um eine Verkehrszeichenbrücke und die entsprechende Beschilderung anzubringen.