Zum Abschluss der Vorrunde stehen für die Faustballer des VfB Friedrichshafen am Sonntag ab 10 Uhr zwei richtungsweisende Partien auf dem Programm. In Lindau treffen die Seehasen beim dritten Spieltag der Verbandsliga auf Gastgeber TSV Lindau und die Bundesligareserve des TV Stuttgart-Stammheim.

In der Aeschacher Sporthalle soll am Sonntag der Bock umgestoßen und der erste Saisonsieg eingefahren werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Und das am besten gleich in der Auftaktpartie gegen Gastgeber TSV Lindau. Die Inselstädter sind aktuell Tabellenletzter, tragen jedoch nur aufgrund des schlechteren Ballverhältnisses gegenüber dem VfB die rote Laterne. Mit einem Sieg könnten sich die Häfler gegenüber dem Bodenseerivalen absetzen.

Auch der zweite Gegner, der TV Stuttgart-Stammheim, liegt mit vier Punkten noch in Schlagdistanz zu den Häflern. Das Stammheim, trotz seines namhaft besetzten Kaders schlagbar ist, bewiesen die Häfler in der letzten Hallensaison.