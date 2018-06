Richtungsweisender Spieltag für die VfB-Faustballer

Vor schwierigen Aufgaben stehen die Faustballteams des VfB Friedrichshafen am Wochenende. Für beide Mannschaften sind die Spieltage in der Regional- und Bezirksliga bereits richtungsweisend, wie es in der Vereinsvorschau heißt.

Den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze will das Regionalligateam in Gärtringen halten. Dafür muss gegen Gastgeber TSV Gärtringen und den TV Trichtingen unbedingt gepunktet werden. Denn zum Abschluss der Vorrunde warten die Häfler noch immer auf den ersten Saisonsieg. Mit David Ressel steht allerdings wieder der etatmäßige Hauptangreifer zur Verfügung. Mit seiner Hilfe sollte endlich der lang ersehnte erste Sieg eingefahren werden.

Deutlich entspannter ist die Lage für die Häfler hingegen in der Faustball-Bezirksliga Süd. Nach starkem Saisonauftakt rangiert die VfB-Reserve auf dem zweiten Tabellenplatz. Besonders aussagekräftig ist die Platzierung jedoch noch nicht. In Bad Buchau gilt es daher, in den vier Spielen gegen Bad Waldsee, Wangen, Biberach und Allmendingen an die Leistungen vom Saisonstart anzuknüpfen. Vor allem gegen Biberach und Tabellenführer Allmendingen erwarten die Häfler schwere, kampfbetonte Duelle, in welchen am Ende die Tagesform über Sieg und Niederlage entscheiden dürfte.

Spielbeginn an beiden Spielorten ist um 10 Uhr.