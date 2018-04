Mit dem zweiten Gesamtplatz bei den Frauen und einer Rekordzeit in der W40 hat Monica Carl aus Langenargen beim 5. Zwickauer Hochhaus-Treppenlauf gezeigt, dass sie zu den besten Bergläuferinnen Deutschlands zählt. Carl mischt auch in der stets wachsenden Sportart Treppenlaufen und Towerrunning ganz vorne mit.

Beim Auftakt der 18 Etappen in Berlin-Neukölln (400 Meter Einlaufrunde+465 Stufen) konnte die LG Welfen Läuferin mit der zweitschnellsten Zeit bereits ein erstes Ausrufezeichen setzen. In Zwickau erwartete Carl, die 2016 auch schon die längste Treppe der Welt im Berner Oberland mit unglaublichen 11674 Stufen gewann, das Kontrastprogramm zu ihren bisherigen Treppenläufen: 30 Meter Anlauf, 166 Stufen, zehn Etagen. „In den vergangenen Wochen bin ich unzählige Male sämtliche kurze Treppen in Langenargen und Friedrichshafen hoch gespurtet, um mich an die schnelle und intensive Belastung zu gewöhnen“, sagte die vielfache Berglaufsiegerin vor dem Wettkampf. Der Start der über 100 Teilnehmer erfolgte durch das Signal eines Timers im 60-Sekunden-Takt.

Fünf Sekunden fehlen zum Sieg

Ein direkter Vergleich mit der Konkurrenz war so nicht möglich. Für Carl blieb die Uhr nach genau 54,0 Sekunden stehen. Nun hieß es warten, bis die letzte Läuferin das Ziel in der zehnten Etage erreicht hatte. Beim Auftaktrennen in Berlin-Neukölln fehlten der 46-Jährigen vom Bodensee fünf Sekunden zum Sieg, dieses Mal waren es nur noch 1,4 Sekunden. Bleibt abzuwarten, ob beim Heimrennen, dem Ulmer Münsterturmlauf mit 768 Stufen die Siegerin Moni Carl von der LG Welfen heißt. Die Dauersiegerin und Rekordinhaberin Helen Hemmling (weibliche Jugend) musste sich dieses Mal in 55 Sekunden mit Platz drei begnügen. Auch Ehemann Christian war mit am Start und erkämpfte sich unter den Beifall der mitgereisten Kinder in starken 58 Sekunden den achten Platz in der M40.