Richard Ringer vom VfB LC Friedrichshafen hat am Sonntag beim traditionell topbesetzten Cross im niederländischen Tilburg eindrucksvoll Platz vier erkämpft. Auf dem kräftezehrenden Geläuf bestritt er gegen starke internationale Mitbewerber ein kontrolliertes Rennen.

Die profilierte und durch Hindernisse, Sandpassagen und Hügel koordinativ höchst anspruchsvolle Zehn-Kilometer-Strecke durcheilte der Team-Europameister in 30:23 Minuten. Zwischenzeitlich gar in Führung liegend, lief Ringer, in diesem Jahr Deutscher Meister über 5000 und 10000 Meter sowie im Crosslauf, am Ende als Vierter ins Ziel.

„Ich wollte sehen, wo ich stehe. Und da ist Tilburg genau das richtige Rennen. National haben wir diese Gelegenheit ja leider nicht“, so der EM-Vierte über 5000 Meter. „Ich habe mich nicht sonderlich vorbereitet und war daher etwas platt“, erklärte der 25-Jährige, der voll in der Vorbereitung auf die Hallensaison steckt. Auf einen Start bei der Cross-EM verzichtet er, „auch weil kein Team zur Verfügung steht, so der Schützling von Eckhardt Sperlich.