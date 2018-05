Richard Ringer startet beim Indoor Meeting in Karlsruhe. Heute um 19.49 Uhr fällt beim Indoor Meeting in Karlsruhe der Startschuss zum Finale über 3000 Meter. Mit dabei ist Richard Ringer und der trifft dort auf stärkste internationale Konkurrenz. Mit seiner Bestzeit von 7:46,18 Minuten rangiert er eher am Ende der Meldeliste. Der Kenianer Edwin Soi und Yomif Kejelcha (Äthiopien) haben sogar bereits die 7:30 geknackt. Ringer will seine Rekordmarke angreifen oder zumindest die Norm für die Hallenweltmeisterschaften in Birmingham (7:52) abhaken. Das Rennen wird in Sport 1 live übertragen. Patrick Weisser musste seinen Start über 1500 Meter wegen einer Achillessehnenreizung absagen. Martin Sperlich tritt am Samstag in Mondeville (Frankreich) ebenfalls über 3000 Meter an. Dort trifft er, wie Ringer in Karlsruhe, auf ein bärenstarkes Feld und wird versuchen, seine Hallenbestzeit (8:01,65) anzugreifen.