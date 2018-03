Richard Ringer schnappt sich in Dortmund 12. DM-Titel

Den ersten Titel hat bereits Richard Ringer vom VfB LC Friedrichshafen am Samstagabend bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund über 3000 abgeräumt. Obwohl die Medaillen an das Trio Ringer-Bleistein-Benitz entsprechend der Papierform vergeben wurden, war es spannend - bis auf den letzten Meter. Richard Ringer konnte seinen Hauptkonkurrenten Bleistein gerade noch auf Distanz halten und um 9/100 Sekunden (das entspricht etwa 60 Zentimeter) abhängen. Nur 2015 war es noch knapper, da gaben bei Ringers DM-Sieg über den Regensburger Florian Orth lediglich 4/100 den Ausschlag.

Das Rennen ist schnell erzählt und entsprach von der Taktik her dem des Vorjahres: Auf dem ersten Kilometer in gemütlichen 2:52 hielt sich der Titelverteidiger noch im Mittelfeld, auf dem zweiten - in nicht wesentlich schnelleren 2:50 - übernahm er die Führung und auf dem letzten Teilabschnitt forcierte er weiter das Tempo und riss das Feld auseinander. Seinen „badischen Konkurrenten“ Timo Benitz hatte der jetzt zwölfmalige Deutsche Meister damit abgeschüttelt, nicht aber den Münchner Bleistein, der buchstäblich bis zur Ziellinie wie eine Klette an ihm hing.

Dabei hat Ringer den letzten Kilometer in 2;26,9 Minuten bewältigt. Das ist eine Ansage und bestätigt auch die gegenwärtig tolle Form von Clemens Bleistein, der in der aktuellen Saison bereits Bestzeiten über 1500 und 3000 Meter auf die Bahn gezaubert hatte. Auf der kürzeren Strecke (3:41,53 Minuten) etwa zwei Sekunden schneller als Ringer, über 3000 Meter etwa um die gleiche Zeit langsamer.

Meister und Vizemeister hatten die WM-Norm bereits vor Dortmund erbracht und werden Deutschland in zwei Wochen bei der Hallen-WM in Birmingham vertreten.