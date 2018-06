Beim Soundtrack-Meeting in Tübingen haben die VfB LC-Athleten in allen Klassen geglänzt. Richard Ringer holte – inzwischen offensichtlich wieder gut in Form – den Sieg über 5000 Meter. Auch die Zeit kann sich sehen lassen: 13:22,48 Minuten sind deutsche Jahresbestzeit und Position sechs in der europäischen Rangliste.

Über 10 000 Meter hält der wegen seines London-Sieges von „leichtathletik.de“ zum Leichtathleten des Monats gewählte Ringer immer noch die Pole-Position in Europa. Der Lauf war wieder locker und der Spurtsieg gegen Afrikameister Mekonnen Gebremedhin (Äthiopien) eine überzeugende taktische Leistung. Erst auf den letzten 50 Metern überholte er den blitzschnellen Äthiopier, dessen Bestzeit über 1500 Meter bei 3:31,48 Minuten steht. Die EM in Berlin kann kommen.

Noch überraschender war allerdings die Leistungsexplosion von Ringers Freundin Nada Ina Pauer, die in Tübingen auf der gleichen Strecke unterwegs war. In einem schnellen Rennen belegte die Österreicherin, die ebenfalls für den VfB LC startet, in 15:40,61 Minuten den 10. Platz. Ihre bisherige Bestzeit (16:10,77) hat sie um sensationelle 30 Sekunden unterboten und positioniert sich damit in Deutschland auf Platz vier der aktuellen Top Ten. In ihrem Heimatland führt sie diese mit zwei Minuten Vorsprung an und rückte auf Platz drei der ewigen Bestenliste vor. Nur zwei Österreicherinnen waren bisher überhaupt schneller als sie am Samstagabend in Tübingen.

Knappe Sache

Die internationale EM-Norm hat Pauer um die Winzigkeit von 61 Hundertstel verpasst. Das ist schade. Und in dieser Leistungsregion muss einfach alles stimmen: die Tagesform, die Konkurrentinnen und der optimale Rennverlauf. In St. Moritz wollen sich beide auf die nächsten Rennen und eventuell die Berlin-EM (7. bis 12. August) vorbereiten. Einen Schritt nach vorne hat Patrick Weisser gemacht. Der Mittelstreckler nähert sich allmählich wieder seiner Bestzeit und belegte in 1:54,77 Minuten über 800 Meter Platz 15.

Bei den gleichzeitig mit dem „Soundtrack“ ausgetragenen Baden-Württembergischen U20-Titelkämpfen meldete sich Sprinter William Sproll mit respektablen Leistungen zurück. Er holte über 100 Meter in 11,10 Sekunden (Vorlauf 11,08) ebenso den Meistertitel wie über 200 Meter. In 22,11 Sekunden schaffte er zusätzlich die Qualifikation für die Deutschen Jugendmeisterschaften, die Ende Juli in Rostock über die Bühne gehen. Philipp Seubert wurde im Weitsprung (6,36 Meter) Vierter.

Beim Citius-Meeting in Bern hat sich auch Martin Sperlich deutlich verbessert. Über 1500 Meter wurde er in 3:42,50 Minuten Achter. Zur Bestzeit und zur EM-Norm (3:38) fehlt aber noch ein gutes Stück. (gkr)