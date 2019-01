Wer auf einem Alpengipfel steht, hat Ausblick in die große weite Welt. Diesen Horizont übersetzt die Show „Alpin Drums“ im GZH in Rhythmen, und zwar mit allem, was die alpine Bauernhütte zu bieten hat, vom Nachttopf bis zum Melkschemel.

In den skurrilsten Momenten erreichen Hans Mühlegg, Jörg Regenbogen, Bodo Matzkeit und Raimund Bierling dabei gar den schrägen Humor der Kleinen Tierschau. Oder ist es nicht skurril, wenn aus dem Rohr einer Unkrautvernichterspritze der Anden-Schlager „El Condor Pasa“ ertönt – quäkend und trötend, weil das Sprührohr zur Flöte wird?

Hinter dem Konzept der Show steckt Toni Bartl. Vor einigen Jahren ließ der heute 48-jährige Garmisch-Partenkirchener bereits beim Kulturufer einen altes Auto zu Klump schlagen; freilich nach allen Regeln der Rhythmuskunst. Auch in der Show „Alpin Drums“ wird nun auf allem getrommelt und musiziert, was dazu eigentlich nicht gedacht ist. Freilich geht es dabei schon mal grobschlächtig zu. Aber wenn der 200 Liter fassende Pflanzkübel aus Plastik wuchtig betrommelt wird, liegt dazwischen eine feine Polyrhythmik, die sechs flinke Hände auf einem eigenwilligen Vibraphon erzeugen: Es besteht aus aufgereihten Tontöpfen verschiedener Größen, wie sie auf jeder Fensterbank stehen. Diese Tonleiter-Reihungen unternimmt „Alpin Drums“ auch mit Kochtöpfen und sogar mit Maurerspachteln. Die Klangwirkungen sind erstaunlich: Wer hätte gedacht, dass dieses Spachtel-Xylophon an das Glockenspiel einer Turmuhr erinnern würde?

Klar, die Show hält sich mit solchem Zubehör nicht ans alpine Motto – ebenso wenig, wenn auf Quitscheenten und anderem Gummigetier Melodien gespielt werden. Aber die Ergebnisse sind urkomisch, und darauf kommt es an. Hinzu kommt, dass die vier Rhythmiker ja auf die Skurrilität ihrer Klangwerkzeuge angewiesen sind. Sonst käme die Abwechslung und damit die Unterhaltung zu kurz – weil Trommelklänge nun mal immer auf dieselbe Weise entstehen: indem man auf einen Gegenstand draufschlägt. Da darf dieser Gegenstand schon originell sein. Und so werden Percussioninstrumente aus verschlungenen Abwasserrohren gebaut, oder mit Tröten versehene Fußbälle geben ein Pfeifkonzert.

Aber hier wird nicht nur getrommelt. Da singen die Akkuschrauber, es sirren die geschliffenen Sensen. Ein Eierschneider verwandelt sich zur Mini-Ukulele, ein Stuhl zur Gitarre. Und wo eben doch getrommelt, geschüttelt und geklappert wird, sind die Ergebnisse furios: Auf Milchkannen spielt das Quartett wie eine brasilianische Straßenkapelle. Auf Sitzschemeln, unter die Füße geschnallt, steppen die vier wie Sammy Davis Junior. Das schnelle Schlagen kleiner Kuhglocken erinnert an feinste russische Balalaikaklänge, und wenn auf Nachttöpfen „Smoke on the water“ gespielt wird, verschlägt einem das Lachen die Sprache. Man nimmt aber auch eine Einsicht mit nach Hause: Die Welt ist Klang, und wer die Dinge des Alltags ihrem vernünftigen Zweck gemäß gebraucht, kommt in der Erforschung ihrer Klangsprachen nicht weit.