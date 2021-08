„RhineCleanUp“ sucht freiwillige Helfer

„RhineCleanUp“ sucht für seinen europaweiten Aktionstag am Samstag, 11. September, noch ehrenamtliche Gruppen und Helfer aus der Region Bodensee. Interessierte können sich über die Website www.rhinecleanup.org informieren und anmelden.

Angesprochen sind alle Anlieger-Kommunen, die jeweiligen Ortsgruppen von Umweltverbänden, Wassersportvereinen, sozialen Einrichtungen, Kirchengemeinden und Parteien sowie Unternehmen und Freundeskreise.

„RhineCleanUp“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Ufer-Landschaften des Rheins und seiner Nebenflüsse von Müll zu säubern. Der Veranstalter rechnet in diesem Jahr mit 40.000 bis 50.000 Teilnehmern – am Rhein in seiner ganzen Länge und an Ruhr, Mosel, Main, Lahn, Nahe, Kinzig, Selz und Neckar.