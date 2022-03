Rheuma-Liga braucht Ehrenamtliche zur Unterstützung

Am Dienstag, 5. April um 17.30 Uhr ist im Haus der Kirchlichen Dienste in der Katharinenstraße die Mitgliederversammlung der Rheuma-Liga Friedrichshafen. Es stehen neben dem Bericht des Kassenprüfers und der Entastung des Sprecherrates auch Neuwahlen an. Der Sprecherrat Friedrichshafen benötigt dringend Unterstützung, da wichtige Positionen im Sprecherrat zurzeit vakant sind, wie es in der Pressemitteilung heißt. Deshalb ruft die Liga Interessierte auf, sich zu überlegen, eventuell eine eine ehrenamtlichen Aufgabe in der Verwaltung, Buchhaltung oder Abrechnung zu übernehmen. „Einarbeitung, Sachkostenerstattung und nötige Hardware werden von uns gestellt.“, so Ute Witt von der Rheuma-Liga. Kontakt: u.witt@rheuma-liga-bw.de Die Beratung für Rheumapatienten findet weiterhin jeden Mittwoch persönlich oder telefonisch von 15 bis 17 Uhr in der Eugenstraße 55 statt.