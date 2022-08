Rhetorische Verharmlosung: Wenn die Biologie sich einen Scherz erlaubt

Ich habe letztens in einer Wohnung ein Silberfischchen gesehen. Weil ich bei bei den allermeisten Tieren mit mehr als vier Beinen mindestens eine gewisse Grundskepsis – oft aber auch Ekel – empfinde, war das eine Begegnung, auf die ich gern verzichtet hätte.

Da kam ich ins Grübeln: Warum heißen diese Viecher mit ihren alienartigen Körpern und den seltsamen, unterschiedlich langen Beinen denn bitteschön „Silberfischchen“? Vor allem das verniedlichende „-chen“ am Ende halte ich bei diesem gruseligen Krabbeltier für vollkommen unangebracht.

Allerdings scheint es in der Biologie eine Vorliebe für solche rhetorischen Verharmlosungen zu geben. Kennen Sie das Petermännchen? Was klingt, wie eine nette Nebenfigur beim Sandmännchen ist in Wahrheit ein Fisch, der auch als „Kreuzotter des Meeres“ bezeichnet wird.

Schmerzhafter Moment am Meer

Meine Freundin musste vor ein paar Jahren im Italien-Urlaub am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, wenn das „Männchen“ zusticht. Im flachen Bereich des Meeres trat sie auf ein Exemplar – und war sofort von einem wahnsinnig intensiven, stechenden Schmerz geplagt.

Zum Glück wusste ein Rettungsschwimmer was zu tun ist, und verhinderte mit heißem Wasser, dass sich das Gift weiter im Körper ausbreiten konnte. Lustig war das trotzdem nicht.

Wobei der Diskrepanz zwischen dem putzigen Namen und den gefährlichen Stacheln irgendwie eine ganz eigene Komik innewohnt. Ich bin jedenfalls froh, dass es diese Dinger nicht im Bodensee gibt.