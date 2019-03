Rheinländer definiert die Bedeutung von CSU

Am Freitagabend hatte der Bahnhof Fischbach mit Jürgen Becker einen der bekanntesten Kabarettisten des Rheinlands zu Gast. Mit „Volksbegehren – Die Kulturgeschichte der Fortpflanzung“ widmete er sich dem Umgang mit der menschlichen Vermehrung im Laufe der Geschichte.

Die Zeiten in denen das Thema Nummer 1 auf deutschen Bühnen ein Tabu war oder in Andeutungen behandelt werden musste, sind bekanntlich lange vorbei. Heute nutzt eine Vielzahl von Komikern aller Couleur Witze unter der Gürtellinie als Garant für Lacherfolge. Manch einem kann es dabei kaum platt und vulgär genug sein. Das ist aber ganz und gar nicht Beckers Vorgehensweise. Er geht völlig offen und unverkrampft mit dem Thema um und wird dabei nicht im Mindesten ordinär. Wie der Verlauf des Abends zeigt, kann man auch so jede Menge Lacher erzielen.

Zuerst befasste sich der Künstler mit der Frage, warum es Sex überhaupt gibt, denn Fortpflanzung geht ja auch ohne, wie man nicht nur bei Einzellern sehen kann. So geht der Abend vom Liebesleben der Blattlaus über Darstellungen an antiken indischen Tempelwänden und griechischer Mythologie bis zu modernen Wahlplakaten. Damit der Zuschauer auch weiß, wovon man spricht, hat Becker wieder eine Leinwand im Gepäck. Wie in seinem Kunstgeschichte-Programm „Der Künstler ist anwesend“, unterlegte er seine Schilderungen mit Bildern und ließ dabei besonders seiner Leidenschaft für alte Gemälde freien Lauf.

Die unterschiedlichsten Aspekte werden hervorgeholt. Einerseits ist und bleibt die Erotik eine Triebfeder gegen die keine noch so strenge religiöse oder staatliche Regelung ankommt. Andererseits liegt der Drang zur Geheimhaltung derselben auch im tiefsten Wesen des Menschen. Selbst Naturvölker, die den ganzen Tag völlig natürlich nackt herumlaufen, ziehen sich zum Sex zurück.

Aber das eigentliche Thema ist ja nicht Sex sondern Fortpflanzung. Wirft man da einen Blick ins Tierreich stellt man fest, dass die Männchen am erfolgreichsten sind, die sich besonders herausputzen und mit bunten Farben schmücken. Klebt man männlichen Vögeln bunte Federn auf den Kopf, paaren sich mehr Weibchen mit ihnen. Da sind die Parallelen zum Kölner Karneval naheliegend.

In der Politik ist hervorzuheben, dass gerade die Kreise, die am strengsten für das traditionelle Familienbild eintreten und sich stets hart gegen Homo-Ehe und ähnliches wehrten, selbst ein besonders schlechtes Familienbild abgeben. Ein Blick auf die Führungsriege der CSU mit ihren vielen Scheidungen und unehelichen Kindern führt bei Becker zu dem Gedanken, der Name der Partei könnte in Wahrheit für „Chronisch Sexuell Unterversorgt stehen.

Das erste Mal

„Zum ersten Mal im Leben bin ich im Bahnhof Fischbach!“ hatte er dem Publikum zu Beginn zugerufen, doch sein erster Abstecher nach Oberschwaben war es beileibe nicht. Die alte, besonders von Rheinländern immer wieder hervorgehobene Ansicht, dass die Schwaben ein ziemlich verschlossener Menschenschlag seien, der sich mit dem Lachen eher schwer tut, kann er überhaupt nicht bestätigen. Sonst hätte er die Gegend nicht so oft besucht.

Dass es auch dem Publikum in Fischbach gut gefallen hat, merkte man schon in der Pause, in der Becker sein Buch zum Programm, „Zu mir oder zu dir?“, häufig signieren musste. Aber auch der Schlussapplaus wollte kein Ende nehmen, bis der Künstler ihn freundlich abwinkte und ein paar Kästen gut gekühltes Kölsch hervorholte, die er dem Publikum spendierte. Nicht nur für Fans war der Abend ein Erfolg.