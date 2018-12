Rettungswagen sind in Friedrichshafen schnell am Einsatzort

Wie schnell ist der Rettungswagen in einem Notfall vor Ort, reicht die Zeit, um Leben zu retten? Diese Frage steht im Raum, wenn es um die Versorgung mit Rettungswagen in der Region geht. Die Versorgung für Friedrichshafen indes ist nach den Ergebnissen eines Kooperationsprojektes der Schwäbischen Zeitung mit dem Südwestrundfunk (SWR) sehr gut. Das bestätigen auch die zuständigen Rettungsdienstverbände, auch wenn die statistischen Zahlen bei deren Beurteilung nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Fast alle pünktlich

Legt man die gesetzliche Hilfsfrist von 15 Minuten zwischen Notruf und Eintreffen des Rettungswagens, die als Vorgabe zu sehen ist, zugrunde, so sind 2016 98 Prozent aller Rettungswagen in unter 15 Minuten angekommen. 2017 waren es 98,1 Prozent und im ersten Halbjahr 2018 weist die Untersuchung 98,2 Prozent für die Stadt Friedrichshafen aus.

Die Ankunft der Notärzte liegt in diesem Zeitrahmen zwischen 98,9 und 99,3 Prozent unter 15 Minuten. „Einen Armbruch in 17 Minuten zu versorgen, geht völlig in Ordnung, in der Statistik ist die Zeit aber schlecht. Bei einem Notfall, bei dem ein Mensch nicht mehr atmet oder einen Herzstillstand erlitten hat, in sieben Minuten anzukommen, ist ein statistisch ausgezeichneter Wert, auch wenn der Mensch dann schon tot sein kann“, sagt dazu ein Rettungssanitäter, der in der Stadt täglich mit seinem Team unterwegs ist.

Das System wandelt sich

Genau aus diesem Grund hat sich die Versorgung in den vergangenen Jahren gewandelt. Wer die 112 anruft, wird mit der Rettungsleitstelle verbunden. Für den Rettungsdienstbereich Bodensee-Oberschwaben, zu dem die Landkreise Sigmaringen, Ravensburg und der Bodenseekreis gehören, sind zwei Rettungleitstellen im Einsatz, die sich gegenseitig ergänzen.

„Es gibt nahezu jährlich zusätzliche Rettungswagen, die Qualifikationen im neuen Berufsbild Notfallsanitäter wurden stark erhöht und auch die priorisierende Notrufabfrage in der Leitstelle führt dazu, dass dem Anrufer bereits während des Telefonats Hilfe geleistet wird“, erklärt dazu Volker Geier, Geschäftsführer der DRK Rettungsdienst Bodensee-Oberschwaben gGmbH.

Hilfe schon am Telefon

Zentraler Kern dabei ist die priorisierende Abfrage in der Leitstelle. Damit wird bereits ab dem Zeitpunkt des Notrufes Hilfe geleistet. Die Kollegen in der Leitstelle nehmen also nicht nur die Notrufe entgegen, sondern sind quasi die ersten Helfer vor Ort. Die Notrufabfrage versetzt die Leitstellenbesatzung in die Lage, sich ein genaues Bild vom Patienten zu machen. Dann wird entschieden, welche Hilfe nötig ist. Der Mitarbeiter der Leitstelle Bodensee-Oberschwaben, Gero Denner, sagt dazu gegenüber dem SWR: „Das führt dazu, dass die Patienten genau die Hilfe bekommen, die sie auch benötigen.“

Nach Standard wird abgefragt und systematisch geholfen, und das schon am Telefon. Damit sind über die telefonische Anleitung für Herzdruck-Massage oder sonstige lebensrettende Maßnahmen schon mehrfach Leben gerettet worden, während die Rettungswagen noch unterwegs waren.

Auswahl über GPS

Diese Beratung soll in den Leitstellen noch besser ausgebildet werden. Und gleichzeitig sind die Leitstellen, über ein GPS-System informiert, in der Lage, die jeweils am nächsten am Unfallort befindlichen Rettungswagen zu schicken.

„Der Rettungsdienst befindet sich in unserer Region auf einem sehr hohen Niveau“, sagt auch Stefan Dittrich, Regionalvorstand der Johanniter Unfallhilfe. Zusammen mit dem DRK fahren die Johanniter die in Friedrichshafen zum Einsatz kommenden Rettungswagen. Die Malteser sind für den Bodenseekreis zuständig und werden nur im Bedarfsfall auch in der Stadt eingesetzt.

Erste Hilfe ist wichtig

Stefan Senn, stellvertretender Bezirksgeschäftsführer der Malteser Bodensee, sieht einen weiteren Ansatz für mögliche Verbesserungen des Systems an ganz anderer Stelle. Die Menschen, die sich vor Ort befinden, müssen helfen können. „Wenn wir es schaffen, ein System zu etablieren, in dem jeder bereit oder sogar verpflichtet ist, Erste Hilfe-Kenntnisse aufzufrrischen, dann sind wir schon sehr viel weiter“, sagt Senn und weist auf die immer wieder stattfindenden Kurse zu diesem Thema bei den Maltesern, dem Deutschen Roten Kreuz und der Johanniter Unfallhilfe hin.