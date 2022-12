Rettung für Kinder im Bürgerkrieg

Traumatisierte Kinder. Mütter, die nur ihr nacktes leben retten konnten. Die Ankunft solcher Menschen ist im evangelischen Kirchenbezirk Fako South in Kamerun alltäglich geworden. Der Grund: Seit sechs Jahren tobt in Kamerun ein blutiger Bürgerkrieg. Die sogenannten „Amba Boys“ kämpfen für einen vom Rest Kameruns unabhängigen Staat „Ambazonien“. Bislang hat die Schule, die der evangelische Kirchenbezirk Ravensburg mit seinem dortigen Partnerschaftsbezirk im Kriegsgebiet betreibt, den Bürgerkrieg recht unbeschadet überstanden. Aber nun bekommt die 60 00-Einwohner-Stadt Tiko, in der die Schule liegt, gerade wegen dieser relativen Ruhe die Folgen des Krieges zu spüren - weil die Menschen aus dem Nordwesten hierher flüchten, in den Südwesten.

In Kamerun regiert seit sechs Jahren die blutige Gewalt.

Pfarrer Hannes Bauer aus Friedrichshafen hat die Partnerschaft vor 23 Jahren gegründet. Zusammen mit seinem Kollegen Volker Kühn, ebenfalls aus Friedrichshafen, hat er sich als Teil einer größeren Delegation vor Ort ein Bild von der Lage gemacht. Seine Schilderungen sind dramatisch. „Die Schule, die wir für 75 Schüler eingeweiht haben, hat jetzt über 1000 Schülerinnen und Schüler“, sagt er. Zwar wurde bereits ein weiteres Schulgebäude errichtet, aber an Platz für den Unterricht fehlt es weiterhin. „Es wird im Freien unterrichtet. Anders geht es gar nicht“, beschreibt Hannes Bauer die beengten Verhältnisse. Zudem fehle es an Unterkünften, an Schulmaterialien und an ausreichendem Schulessen.

Für die Kleinsten unter den Geflüchteten soll ein Kindergarten gebaut werden.

Ganz vorn auf der Dringlichkeitsliste steht aber der Bau eines Kindergartens für die vielen, teils noch sehr kleinen Kinder. „Sie brauchen einen Ort, an dem sie bleiben können“, sagt Hannes Bauer. 60 000 Euro wurden im Rahmen der Partnerschaft angespart, darunter auch Geld von „Helfen bringt Freude“. Dass es während der Coronakrise nicht ausgegeben werden konnte, kommt der Schule in dieser extremen Notlage nun zugute. „Wir werden das ganze Geld in den Bau des Kindergartens stecken“, sagt Hannes Bauer. „Und danach werden wir alles Geld, das wir sammeln, für die schulischen Belange der vielen Kinder ausgeben. Für Kleidung, für Schulmaterialien und für das Schulgeld, sofern es wieder eines geben sollte. Momentan ist für Flüchtlingskinder alles kostenlos.“

Pfarrer Hannes Bauer hat viele traumatisierte Menschen gesehen.

Viele Kinder mussten ohne die Begleitung ihrer Eltern fliehen. Im schlimmsten Fall wurden die Eltern ermordet. „Man sieht völlig traumatisierte Kinder. Und auch traumatisierte Mütter, deren Männer erschossen wurden“, schildert Hannes Bauer Begegnungen, die ihm an die Nieren gingen. „Oft wurde den Frauen das Haus angezündet. Sie mussten in den Dschungel flüchten und dort ausharren.“ Auch vor Anschläge auf Kinder wird nicht zurückgeschreckt. Hannes Bauer spricht von Eltern, deren Kinder getötet wurden, weil die Guerilleros Schulen in die Luft sprengen.

Angesichts dieser Traumata erscheint ihm die bewahrte Lebensfreude der Menschen unfassbar: „In den Gottesdiensten singen und tanzen sie gegen diesen Krieg an.“ Um nun einigermaßen geregelte Zustände zu schaffen, ist die Schule mehr denn je auf Spenden angewiesen. Pfarrer Hannes Bauer ist dankbar, dass das Schulprojekt auch dieses Jahr wieder von „Helfen bringt Freude“ bedacht wird.