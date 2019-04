Restaurant wird Herzstück des Lukullum-Hotels

Der Name bleibt, das Personal auch, die Speisekarte sowieso: Das Lukullum an der Ecke Friedrich-/Olgastraße wird zwar abgerissen. Herzstück des neuen Hotels, das an derselben Stelle entsteht, soll jedoch ein Restaurant mit dem gleichen Konzept sein. „Reinkommen und wohlfühlen, lautet auch in Zukunft die Devise für unsere Gäste“, versichert Bauherr und Betreiber Alexander Stadler. Baubeginn ist frühestens im Frühjahr 2020, jetzt steht die Feinplanung an.

Das Projekt, an dem Alexander Stadler und Andreas Strobel, die Gesellschafter der Lukullum GmbH, seit drei Jahren arbeiten, hat am Mittwoch eine wichtige Hürde genommen: Wie berichtet befand der Gestaltungsbeirat der Stadt die Pläne grundsätzlich für gut. Die Eckpunkte: Anstelle des Restaurants Lukullum entsteht das Lukullum-Hotel mit fünf Geschossen, Tiefgarage und Flachdach. Im Erdgeschoss ist neben der Rezeption ein Lokal mit 200 Plätzen untergebracht, in dem einige der jetzigen Lukullum-Stuben eingebaut werden und das wieder einen Biergarten im Grünen hat. Im obersten Geschoss befindet sich die Skybar mit Dachterrasse und Blick in Richtung See. In den mittleren Geschossen ist Platz für 90 Zimmer und Suiten sowie für einen Fitness- und einen Wellnessbereich.

Der Gestaltungsbeirat hatte außer Lob – „eine ausgesprochene Bereicherung“ – aber auch Verbesserungsvorschläge für den Bauherren und seinen Planer Markus Mehwald vom Architekturbüro CIP in Stuttgart dabei. Zwei Beispiele: Das Flachdach soll begrünt und die Tiefgaragenrampe von der Friedrich- in die Olgastraße verlegt werden, damit die Zufahrt nicht den Baumbestand und das Grün in dem Bereich stört, der für den Biergarten gedacht ist. „Die Botschaften waren sehr klar und hatten Qualität. Wir versuchen, alles bestmöglich umzusetzen“, kündigt Alexander Stadler an, der als gelernter Koch immer wieder selbst in der Lukullum-Küche Hand anlegt.

„Gastgeber aus Leidenschaft“

Sobald die Entwürfe endgültig stehen und eine Baugenehmigung erteilt ist, was nach der Bewertung des Beirates kein Problem sein dürfte, geht es an Zeit- und Kostenpläne. Denn wie lange der Bau des Lukullum-Hotels dauert und wie viel er genau kostet, ist dem Bauherrn zufolge heute noch nicht ganz klar. Gewiss ist bislang nur, dass der Baubeginn nicht vor Frühjahr 2020 sein wird – und dass Alexander Stadler, 36 Jahre jung, „alles auf eine Karte setzt, um mein Lebenswerk zu schaffen, in dem wir jeden Tag von morgens bis abends drinstehen werden“.

Als Grund für das Engagement nennt Andreas Strobel, Gesellschafter, Restaurantleiter und zukünftiger Hoteldirektor: „Wir sind Gastgeber aus Leidenschaft.“ Davon sollen nicht nur die Hotelgäste, sondern nach wie vor auch Lukullum-Stammgäste und Friedrichshafener profitieren. „Unsere Skybar, die es so in der Stadt nicht gibt, und unser Restaurant werden Treffpunkte für alle sein“, betont der 35-Jährige.

Das funktioniert nur mit dem entsprechenden Team, weshalb Alexander Stadler und Andreas Strobel die etwa 30 Mitarbeiter, die aktuell im Lukullum arbeiten, „auf diesen spannenden Weg“ mitnehmen wollen. Für jeden Einzelnen werde nach Lösungen für den möglichst kurzen Zeitraum gesucht, in dem das Restaurant geschlossen sein wird – angefangen von einer Auszeit, die ein Kollege schon immer nehmen wollte, bis hin zur Beschäftigung in den Lokalen Lukullum im Seepark Pfullendorf oder Max und Moritz in Kressbronn, die ebenfalls zur Unternehmensgruppe AS Holding gehören.

Möglich mache die Umsetzung des Lebenswerks nicht zuletzt Familie Hauber, die das Lukullum bis 2015 betrieben und eine Marke geschaffen habe – und der Alexander Stadler „sehr dankbar“ ist. Sein Versprechen: „Das jetzige Lukullum wird zwar abgerissen, verschwindet aber ganz und gar nicht von der Bildfläche. Im Gegenteil: Es wird erweitert.“