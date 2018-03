Es fehlte nicht viel, und die Hauptversammlung des Rudervereins Friedrichshafen (RVF) wäre mangels personeller Masse beinahe zur reinen Infoveranstaltung verkommen. Dabei blickten Vorsitzender Manuel Strauch und seine Vorstandskollegen auf erfolgreiche Jahre zurück. Entlastung des alten, Wahl des neuen Vorstandes sowie die Rechenschaftsberichte der einzelnen Ressorts standen am Freitagabend auf der Tagesordnung. Dabei wurde Strauch einstimmig für weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden des Rudervereins Friedrichshafen gewählt. Mit Robert Welz und Katy Cuko gibt es zwei neue Gesichter im RVF-Vorstand.

454 Mitglieder zählt der Verein – 41 stimmberechtigte Mitglieder wurden an diesem Abend im Vereinsheim des RVF benötigt, um überhaupt wählen zu können. Mit einigen Nachzüglern wurden es letztendlich 45, dementsprechend enttäuscht zeigte sich zu Beginn der Versammlung der Vorsitzende. „Das ist eigentlich beschämend, denn es gibt viele Themen anzusprechen“, so Manuel Strauch.

Holger Häffelin (Ressort Leistungssport) berichtete über ein sportlich erfolgreiches Jahr mit 37 Siegen bei 146 Starts. Geplant sind 2018 dieselben Regatten wie 2017 mit Saisonziel deutsche Meisterschaft. 79 Ruderer wurden in den vergangenen vier Jahren ausgebildet, berichtete Joachim Thiesemann (Ressort Breitensport), 32 sind noch dabei.

Zwei „Bootsputzete“ – eine im Frühjahr, eine im Herbst – wird es 2018 geben. Thiesemann mahnte zudem an, mit dem Material sorgfältiger umzugehen. Andreas Schley (Ressort Verwaltung) bescheinigte dem Verein eine gute Mitgliederstruktur. Und Nicolas Rudert (Ressort Jugend) hat sich zur Aufgabe gemacht, die Jugendlichen nachhaltig im Verein zu halten. Auch das Thema Jugendschutz müsse umgesetzt werden. Robert Welz (Ressort Sachanlagen) machte nach Diebstählen deutlich: „Lasst keine Wertgegenstände in den Umkleidekabinen liegen.“

Finanziell gut aufgestellt

Dass der Verein finanziell auf gesunden Beinen steht, zeigte Stefan Dormeyer (Ressort Finanzen) auf, dem von den Kassenprüfern Fabian Herrmann und Uli Ahner eine tadellose Kassenführung bescheinigt wurde. Ahner gab danach sein Amt als Kassenprüfer in jüngere Hände an Susann Ganzert ab, die mit Herrmann ab sofort die Kasse prüft. „Die Kosten für Instandhaltungen von Bootsmaterial können steigen, da diese nicht mehr in Eigenleistung durchgeführt werden, sondern extern eingekauft werden“, sagte Dormeyer.

Nach der einstimmigen Entlastung des alten Vorstandes wurde zunächst Manuel Strauch einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Bestätigt in ihren Ressorts wurden ferner Stefan Dormeyer (stellvertretender RVF-Vorsitzender und Finanzen), Joachim Thiesemann (Breitensport), Holger Häffelin (Leistungssport) sowie Robert Welz (Sachanlagen). Das Ressort Jugend wird weiterhin von Nicolas Rudert geleitet, allerdings nur noch bis zum kommenden Sommer.

Drei Ressorts mussten bei dieser Versammlung neu besetzt werden, was aber nur bei zweien gelang. Andreas Schley kandidierte nicht mehr für das Ressort Verwaltung. Hier wurde mit Robert Welz – nicht verwandt mit dem Ressortleiter Sachanlagen – ein motivierter Nachfolger gefunden. Der 42-jährige Norddeutsche kam beruflich an den Bodensee, ruderte schon in Flensburg, Stralsund und Stuttgart. „Aber so schön wie hier am Bodensee war es noch nirgends“, sagte Welz.

Mit Julia Blust verlässt eine engagierte Frau den Vorstand. Ihr Ressort, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit übernimmt die Journalistin Katy Cuko. Die Vereinszeitschrift wird Blust jedoch weiterhin machen.

Kein Nachfolger wurde für das Schlüsselressort Ökonomie gefunden, welches Simon Blust innehatte. „Dieses Ressort muss bis auf weiteres der Vorstand auffangen“, erklärte Manuel Strauch. Im Juni wird der hauptamtliche Trainer und dreifache Familienvater Rolf Kolb zudem seine Stelle aus privaten Gründen aufgeben. Diese Stelle wird zu zwei Dritteln aus Stiftungsgeldern, zu einem Drittel vom Verein getragen. Ein adäquater Nachfolger wird gesucht: „Denn wir wollen den Jugendlichen weiterhin Leistungssport bieten“, hob Strauch hervor.