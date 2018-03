Resistente Keime im Krankenhaus: Tierarzt sieht sich als Sündenbock

Der Kreisausschuss für Soziales und Gesundheit befasst sich am Dienstag mit einem umstrittenen Thema: Stehen multiresistente Keime und die Vergabe von Antibiotika in der Massentierhaltung in einem Zusammenhang? Tierärzte widersprechen.

Den Grünen im Kreistag macht das Thema offenbar Sorgen, nachdem das Klinikum Friedrichshafen im vergangenen Jahr Teile der Intensivstation wegen multiresistenter Keime geschlossen hatte. Eine entsprechende Anfrage der Fraktion an die Kreisverwaltung wurde jetzt von den zuständigen Behörden, dem Gesundheitsamt, Veterinäramt und dem Landwirtschaftsamt beantwortet. Auch der Langenargener Tierarzt Gerhard Moll hat sich gegenüber der Schwäbischen Zeitung zu Wort gemeldet.

Als multiresistente Erreger (MRE) bezeichnen Mediziner Krankheitserreger, gegen die kein übliches Antibiotikum mehr Wirkung zeigt. Oft wirken nur noch sogenannte Reserveantibiotka.

Im Oktober 2017 hat die Ärzteinitiative Bodenseekreis aufgrund der Entdeckung eines solchen Keimes im Klinikum mit einer Anzeige auf die Vergabe von Antibiotika in der Massentierhaltung und ein damit möglicherweise zusammenhängendes Auftreten von multiresistenten Keimen aufmerksam machen wollen.

Die Grünen wollten nun wissen, ob es tatsächlich solche Erkenntnisse über die Verbreitung der Keime gibt. Dazu aber, so die Kreisverwaltung, lägen keine Daten vor. „Das Vorkommen multiresistenter Erreger wird in Krankenhäusern entsprechend dem Infektionsschutzgesetz fortlaufend erfasst“, schreibt das Gesundheitsamt.

Schwarzer Peter zugeschoben

Das Landwirtschaftsamt schreibt dazu, dass aus der Tierhaltungsberatung in den vergangenen Jahren keine Fälle von Infektionen mit multiresistenten Keimen in landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen bekannt geworden seien.

Zum Verbrauch von Antibiotika in der Massentierhaltung und ihre Vergabe an Tierärzte gibt auch die Kreisverwaltung eine Einschätzung ab: „Die Menge an Antibiotika, die an Tierärzte beziehungsweise tierärztliche Hausapotheken abgegeben wurde, ist von bundesweit 1706 Tonnen im Jahr 2011, dem ersten Jahr der Erhebung, auf etwa 805 Tonnen im Jahr 2015 zurückgegangen.“

An diesem Punkt übt der Tierarzt Gerhard Moll auf SZ-Anfrage Kritik: „Während es in der Veterinärmedizin seit 2011 ein präzises System für die Erfassung der Antibiotikamengen gibt, gibt es so etwas in der Humanmedizin leider noch immer nicht. Es kursieren Zahlen von 600 Tonnen Antibiotika pro Jahr, genau weiß es keiner. Davon sollen laut einer Schätzung 50 Prozent Reserveantibiotika sein. Das ist die 19-fache Menge dessen, was in der Tiermedizin verwendet wird“, sagt er. Moll kritisiert den angeblichen Versuch, die alleinige Verantwortung des Problems in der Tierhaltung zu suchen und beruft sich auf eine über 37-jährige berufliche Erfahrung als Tierarzt. Davon war Moll 25 Jahre in der veterinär-pharmazeutischen Industrie tätig, wo er auch im Bereich der Arzneimittelsicherheitsüberwachung arbeitet.

Wenn es um das Thema „Hygiene“ geht, gehen in vielen Kliniken die Alarmglocken an. Gerade in Krankenhäusern müssen Ärzte und Pfleger darauf achten, dass Keime und Bakterien nicht in Umlauf geraten. Dabei steht oftmals der Ruf des Hauses auf dem Spiel. Vor allem in Krankenhäusern mit einem sogenannten „hohen Risikoprofil“ müssen entsprechende Maßnahmen getroffen werden.

Die Grünen wollten laut ihrer Anfrage auch wissen, welche Möglichkeiten der Kreis habe, die Vergabe der umstrittenen Medikamente zu reglementieren. Die Antwort ist kurz: keine. Es gebe aber die Verpflichtung für die Landwirte, die Vergabe von Antiobiotika zu melden. Bislang seien dabei keine Verstöße im Bodenseekreis festgestellt worden.

Gerhard Moll verweist im Gespräch auf das Recht von Tieren auf eine angemessene medizinische Behandlung. Es gelte der Grundsatz, dass bakterielle Infektionen im Menschen, aber auch im Tier, jeweils mit dem nach wissenschaftlichen Kriterien am besten geeigneten Antibiotikum therapiert werden sollten. Das gelte auch für die sogenannten Reserveantibiotika.

Seine vorrangige Kritik richtet sich gegen die Schuldzuweisungen in Richtung der Tiermedizin – und er bekommt Unterstützung. Christoph Ganal, Landesvorstand des Bundesverbandes praktizierender Tierärzte aus Weingarten, bezieht zu diesem Thema ebenfalls deutlich Stellung: „Wer immer sich mit Antibiotikaresistenzen fachlich auseinandersetzt ist sich im Klaren, dass dieses Thema dermaßen vielschichtig ist, dass es eben nicht zur simplen Vereinfachung taugt.“

Komplexe Probleme seien nicht geeignet für gegenseitige Schuldzuweisungen an die Tiermedizin oder die Humanmedizin. Ein Verbot von antimikrobiellen Substanzen für Tiere, wie von der Ärzteinitiative Bodensee gefordert, sei niemals ethisch vertretbar.