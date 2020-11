Mit einem Ergebnis von mehr als 1000 Euro haben die Mitglieder der Reservistenkameradschaft Friedrichshafen ihre Sammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) abgeschlossen. Wie jedes Jahr baten sie an Allerheiligen die Besucher an den Ein- und Ausgängen des Hauptfriedhofs um Spenden, so eine Mitteilung. Die Ortsbeauftragte des VDK für Friedrichshafen, Esther Stolz, begrüßte die Sammler. Sie bedankte sich für den Einsatz und betonte, dass der Volksbund auf die großzügige Unterstützung der Reservistenkameradschaften angewiesen ist. Dies sei gelebte Friedensarbeit. Aufgrund des Verlaufs der Corona-Pandemie wurde die öffentliche Haus- und Straßensammlung verkürzt und endete schon am Montag.

Damit der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge seine Friedensarbeit weiter fortsetzen kann, bittet er um Spenden auf das Konto bei der Sparkasse Bodensee, IBAN: DE81 6905 0001 0000 0122 52, BIC: SOLADES1KNZ.