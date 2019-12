Am Colsmanknoten werden am Donnerstag, 12. Dezember, dringende Straßenschäden behoben, weshalb der Bereich für einen Tag ab etwa 9 Uhr gesperrt werden muss. Die teilt die Stadtverwaltung mit. Die Schlaglöcher haben sich demnach in den vergangenen Wochen so weit vergrößert, dass sie kurzfristig dringend ausgebessert werden müssen.

Um die Schlaglöcher ausbessern zu können, müsse ein spezieller Asphalt verwendet werden, der nur noch bis 17. Dezember geliefert werden kann und dann erst wieder ab März 2020. Daher könne die Ausbesserung nicht auf Januar verschoben werden, schreibt die Stadtverwaltung weiter. Wenn die Schlaglöcher nicht zeitnah repariert würden, seien weitere Schäden zu befürchten, wodurch der Colsmanknoten gegebenenfalls aus Verkehrssicherheitsgründen solange gesperrt werden müsste, bis eine Reparatur wieder möglich ist.

Gesperrt werden muss die Zu- und Abfahrt auf die und von der B 31 am Colsmanknoten. Dieser Verkehr wird eine Abfahrt / Auffahrt früher auf- und abgeleitet, das heißt der Verkehr wird über die Colsmannstraße, die Straße Am Sportpark, die Meistershofener Straße, die Ailinger Straße, die Mühlöschstraße sowie die Messestraße und umgekehrt geführt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Der Verkehr von der Kreuzung an der Ludwig-Dürr-Schule stadteinwärts ist möglich.

Die Stadt bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis dafür, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr ausgeführt werden müssen und es deshalb zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Die Sperrung wird am Freitag, 13. Dezember spätestens ab 6 Uhr wieder aufgehoben, damit der Berufsverkehr nicht mehr beeinträchtigt ist.