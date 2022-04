Reparaturcafé und Näh-Nachmittag

Gleich zwei Termine, bei denen vielen Menschen geholfen werden kann, bietet das Haus Sonnenuhr in dieser Woche an: Am Montag, 2. Mai öffnet das Reparaturcafé von 14 bis 17 Uhr. Nach längerer Zeit ist wieder eine Näherin vor Ort, die mit Nadel und Faden hilft, eine aufgerissene Naht zu stopfen oder einen Reißverschluss einzunähen. Im Reparaturcafé werden aber auch Geräte wieder zum Laufen gebracht, die sonst im Müll landen würden. Wenn das Stuhlbein wackelt, die Kaffeemaschine nur noch tröpfelt, der Toaster kein Brot mehr knusprig bräunt, was tun? In den meisten Fällen können die Ehrenamtlichen und handwerklich versierten Menschen im Reparaturcafé helfen. Die Reparatur ist kostenlos. Lediglich das für die Reparatur benötigte Material muss bezahlt werden.

Ein neues Angebot gibt es dann am Mittwoch, 4. Mai: An Handarbeit interessierte Menschen treffen sich ab sofort jeden Mittwoch von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr, um gemeinsam zu stricken, häkeln sticken, nähen oder für jegliche andere Handarbeit, die Spaß macht. Jede Handarbeiterin bringt ihr eigenes Werkstück mit und arbeitet daran weiter. Bei Fragen hilft Leiterin Anja Kampe weiter. Man kann sich aber auch gegenseitig Tipps geben und kommt so miteinander ins Gespräch. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.