Reparaturcafé öffnet wieder - Ehrenamtliche Uhrmacher gesucht

Das Reparaturcafé im Haus Sonnenuhr öffnet am Montag, 8. November, wieder von 14 bis 17 Uhr. Wer defekte Gegenstände mitbringt, muss spätestens bis 16 Uhr im Haus Sonnenuhr sein. Danach können aus Zeitgründen keine kaputten Geräte mehr angenommen werden. Außerdem muss man entweder geimpft, genesen oder einen negativen Test mitbringen.

Im Reparaturcafé helfen Ehrenamtliche und handwerklich versierte Menschen, die Dinge wieder funktionsfähig zu machen. Wer noch die Gebrauchsanleitung besitzt, soll diese zur gemeinsamen Fehlersuche mitbringen. Die Reparatur ist kostenlos. Lediglich das für die Reparatur benötigte Material muss bezahlt werden. Wer möchte kann als Dankeschön einen kleinen Betrag in die Spendenkasse des BUND einwerfen.

Der Uhrmacher, der im Reparaturcafé ehrenamtlich Uhren wieder zum Laufen bringt, hört auf und es wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gesucht. Es muss nicht unbedingt ein gelernter Uhrmacher sein. Ideal wäre es, wenn die Person bereits am Montag, 8. November oder dann am Montag, 6. Dezember dem jetzigen Uhrmacher über die Schulter schauen könnte. Weitere Informationen erhalten Interessierte telefonisch unter der Nummer 07541 / 376890 oder per E-Mail bund.friedrichshafen@bund.net .

Direkt beim Haus Sonnenuhr gibt es keine Parkmöglichkeiten. Die defekten Gegenstände können nur ausgeladen werden. Möglichkeiten, sein Auto abzustellen, gibt es auf dem Parkplatz am Hinteren Hafen oder im Parkhaus „Altstadt“.