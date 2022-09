Reparaturcafé im Haus Sonnenuhr öffnet am 5. September

Das Reparaturcafé im Haus Sonnenuhr in Friedrichshafen öffnet am Montag, 5. September, von 14 bis 17 Uhr. Wer defekte Gegenstände mitbringt, muss spätestens bis 16 Uhr im Haus Sonnenuhr sein. Danach können aus Zeitgründen keine kaputten Geräte mehr angenommen werden, teilt die Stadt mit.

Im Reparaturcafé werden defekte Geräte wie Kaffeemaschinen, Toaster oder Radios wieder zum Laufen gebracht, die sonst im Müll landen würden. In den meisten Fällen können die Ehrenamtlichen und handwerklich versierten Menschen im Reparaturcafé helfen, um die Dinge wieder funktionsfähig zu machen. Wer noch die Gebrauchsanleitung besitzt, soll diese zur gemeinsamen Fehlersuche mitbringen. Die Reparatur ist kostenlos. Lediglich das für die Reparatur benötigte Material muss bezahlt werden. Wer möchte, kann als Dankeschön einen kleinen Betrag in die Spendenkasse des BUND einwerfen.

Die defekten Gegenstände können an der Reparatur-Annahme abgegeben werden. Wer defekte Geräte abgibt, kann in der Cafeteria warten, bis diese instandgesetzt sind. Direkt beim Haus Sonnenuhr gibt es keine Parkmöglichkeiten. Die defekten Gegenstände können nur ausgeladen werden. Möglichkeiten, seinen Pkw abzustellen, gibt es auf dem Parkplatz am Hinteren Hafen oder im Parkhaus „Altstadt“.