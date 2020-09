Nach einer coronabedingten Pause treffen sich die ehrenamtlichen Bastler, Schrauber und Reparateure des Reparatur-Cafés wieder, um Elektrogräte, Spielzeug, Radios, Keyboards und alle möglichen Alltagsgegenstände, die sonst im Abfall landen, den Besitzern aber noch immer am Herzen liegen, zu reparieren.

Im September gibt es wieder zwei Termine: Der erste ist am Montag, 7. September, von 14 bis 17 Uhr im Haus Sonnenuhr in der Paulinenstraße 2. Defekte Gegenstände werden bis 16 Uhr angenommen. Der zweite Termin ist am Dienstag, 15. September, von 15 bis 19 Uhr im Gemeindepsychiatrischen Zentrum (GPZ) in der Paulinenstraße 12. Die Gegenstände, die repariert werden sollen, können bis 18 Uhr abgegeben werden.

Wegen der Corona-Pandemie gibt es aber Hygiene- und Abstandsregelungen, die eingehalten werden müssen. Die Besucher dürfen bei der Reparatur der Gegenstände nicht, wie bisher, dabei sein und mithelfen. Sie müssen die defekten Gegenstände an der Reparaturannahme abgeben und können sie später wieder abholen. Beim Betreten des Hauses Sonnenuhr und des GPZ muss eine Mund-Nasen-Maske getragen werden. Auch die ehrenamtlichen Helfer an der Reparaturannahme tragen eine Mund-Nasen-Maske. Die Reparateure sitzen mit dem Mindestabstand von 1,50 Metern an den Arbeitstischen. Desinfektionsmittel stehen in beiden Häusern zur Verfügung.

Lediglich das für die Reparatur benötigte Material muss bezahlt werden. Wer möchte, kann als Dankeschön einen kleinen Betrag in die Spendenkasse des BUND einwerfen.

Direkt beim Haus Sonnenuhr gibt es keine Parkmöglichkeiten. Die defekten Gegenstände können lediglich ausgeladen werden. Möglichkeiten, seinen Wagen abzustellen, gibt es auf dem Parkplatz am Hinteren Hafen oder im Parkhaus „Altstadt“.