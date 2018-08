Rentner wollen endlich über die Brücke geh’n

Ulrich Bernard (73) und Jan von der Decken (82) kämpfen für eine Fußgängerbrücke über die Glärnischstraße, weil das Queren der Straße über zwei steile Treppen vor allem für ältere Menschen äußerst beschwerlich sei. Laut Rathaus ist eine Brücke an dieser Stelle aus technischen Gründen nicht realisierbar, was der frühere Architekt und der frühere Ingenieur so nicht wahrhaben wollen. Die beiden hatten sich in der Bürgerinitiative Apfelbaumfeld auch gegen die Art der geplanten Bebauung an der Regenerstraße eingesetzt.

Wer vom Wohngebiet Windhag aus die Glärnischstraße überqueren will, muss zunächst eine steile Treppe runtersteigen und dann auf der anderen wieder hoch. Und laut Ulrich Bernard eine Höhe von rund 3,60 Metern überwinden. Vor allem für ältere Leute ein sehr mühsamer Weg, für Rollstuhlfahrer oder Frauen mit Kinderwagen nicht möglich, wie er meint. Auch Radfahrer müssen ihr Fahrrad mehr oder weniger tragen, es gibt nur eine Schiene, in der das Rad nach oben geschoben werden kann. Für Menschen, die kein Auto haben, ist das der kürzeste Weg, um etwa von der Straße „Seeblick“ den Rewe-Markt in der Albrechtstraße zu erreichen oder weiter Richtung Stadt zu laufen.

Immer wieder Klagen

Die Alternative ist ein Umweg über die Kreuzung Regenerstraße/Glärnischstraße, dort kann man eben die Straße queren und auf der anderen Seite der Glärnischstraße den Fußweg zurückgehen. Vom „Seeblick“ oder der Niederholzstraße ein Umweg von circa 300 bis 400 Metern. Laut Bernard gibt es immer wieder Betroffene, die sich über die Situation beklagen. „Wir brauchen hier eine vernünftige Lösung“, sagt er, „aber bitte behindertengerecht.“ Man müsse hier ein Angebot machen, damit man gefahrlos die Straße überqueren könne, sagt Bernard. Der Verkehr an der Glärnischstraße nehme ohnehin immer weiter zu. Eine Brücke könne auch den Verkehr in dem Gebiet verringern: „Wenn man möchte, dass weniger Auto gefahren wird, muss man etwas anbieten“, sagt Bernard. Seit August 2015 setzen sich Bernard und von der Decken dafür ein, dass an dieser Stelle eine Brücke gebaut wird. Im April 2017 brachten sie das Anliegen im Technischen Ausschuss vor, mittlerweile haben sie im Gemeinderat nachgehakt. Bei der Stadt stoßen sie jedoch auf taube Ohren. Laut der Stadtverwaltung ist eine Brücke, wie sie sich Bernard vorstellt, nicht machbar. „Aufgrund des Geländeprofils ist eine Brücke nicht realisierbar, die geforderte lichte Höhe beträgt 4,50 Meter, die vor Ort zur Verfügung stehende lichte Höhe beträgt nur 2,70 Meter. Die Verwaltung schlägt daher eine Querungshilfe mit Einengung der Fahrgasse vor“, heißt es seitens der Pressestelle.

„Gerade für Menschen mit Einschränkung ist das keine Lösung“, sagt Bernard, denn schließlich müsse die Höhe trotzdem überwunden werden. Die Querungshilfe erleichtere eben nur das Überqueren der Straße. Und: „Aus höhentechnischer Sicht gibt es auf keinen Fall Probleme, wir haben die Daten von der Stadt bekommen. Da muss die Verwaltung schon andere Argumente auftischen“, sagt Bernard. Laut seiner Skizze beträgt die lichte Höhe sogar 4,60 Meter. Der frühere Stadtplaner glaubt, dass man eine Holzbrücke für rund 300 000 bis 350 000 Euro realisieren könnte.

„Wir können und wollen das Problem auch nicht auf den Zentimeter genau lösen“, sagt Jan von der Decken, „um die Details muss sich die Stadt kümmern.“ Laut von der Decken wäre auch eine Rampe in Richtung Landratsamt denkbar. Auf der anderen Seite der Glärnischstraße könne man auf der freien Grünfläche außerdem einen kleinen Park einrichten. Auch die Mitarbeiter des Landratsamtes könnten sich dort in der Mittagspause aufhalten.

Bernard ist sauer auf die Stadt

„Wir halten eine Realisierung der Querungshilfe für sinnvoll, wenn die Regenerstraße bebaut wird“, heißt es seitens der Stadt weiter. Auch das bringt Ulrich Bernard auf die Palme: „Als ob hier keine Leute wohnen, die die Brücke nicht brauchten“, sagt er, „das ist ärgerlich. Heute sind auch schon alte und gebrechliche Leute da, die einkaufen wollen. Das ist am Bürger vorbeigeplant.“ Man könne nicht nur alles überbauen, „man muss auch die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen.“