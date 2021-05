Renommierte Preise für Stadtwerk-Geschäftsbericht

Geschäftszahlen als Einschlaf-Podcast – für diese Idee hat das Stadtwerk am See nun zwei bundesweit renommierte Auszeichnungen bekommen: Der ADC (Art Directors Club) machte das Stadtwerk zum Bronze-Gewinner – als Besten in der Kategorie. Ebenfalls Bronze gab es beim Radio Advertising Award. Hier werden besonders kreative Podcasts und Radiosendungen ausgezeichnet, heißt es in der Pressemitteilung.

Mit Augenzwinkern machte das Stadtwerk am See im vergangenen Jahr von sich reden: Es präsentierte die Unternehmenszahlen in Art eines Einschlaf-Podcasts – in beruhigendem Blau, mit einschläfernden Grafiken, beruhigender Musik und sonorer Stimme. Fernseh-Schauspieler und Janosch-Synchronsprecher Bernd Gnann sprach die beruhigenden Zahlen ein, Idee und Umsetzung stammen von der Konstanzer Agentur Red Monkeys. Neben dem entspannenden Geschäftsbericht „zum Runterfahren“ gibt es eine zweite Version „zum Aufdrehen“ als Film.

Bereits seit 2013 veröffentlicht das Stadtwerk seinen Geschäftsbericht ausschließlich online – und immer auf ungewöhnliche, unterhaltsame Art, heißt es in der Mitteilung weiter. Mal als Popup-Bilderbuch, als Animationsfilm oder spielerische Website. Dabei geht es vor allem um Zahlen außerhalb der klassischen Unternehmensbilanz. Etwa, wie viele Briefe das Stadtwerk verschickt hat, wie viele Passagiere die Busse, Züge und Schiffe des Stadtwerks hatten oder wie viele Kilometer die eigenen E-Autos gefahren sind. „Der kreative Online-Bericht hat sich zu einem unserer Markenzeichen entwickelt“, erklärt Stadtwerk-Kommunikationschef Sebastian Dix. „Zum einen ist das ökologischer als der Druck und Versand eines klassischen Geschäftsberichts. Und zum zweiten bietet uns das Web natürlich ganz andere Möglichkeiten der Darstellung.“ Dass der Einschlaf-Bericht nun ausgezeichnet wurde, freut Dix besonders. „Die eigenen Geschäftszahlen zum Einschlafen zu präsentieren, diese Idee kann einem auch um die Ohren fliegen. Umso besser, wenn unser swseebericht.de nun sogar noch ausgezeichnet wird.“ Mit über 20 000 Klicks und Seitenansichten sei der Geschäftsbericht überdies der erfolgreichste in der Geschichte des Stadtwerks.