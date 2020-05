Rennradlerin verletzt sich schwer

In der Klosterstraße in Friedrichshafen hat sich am Sonntagabend eine Radfahrerin verletzt, nachdem sie gegen ein vorausfahrendes Auto gefahren ist.

Die 57-jährige Rennradlerin bemerkte Angaben der Polizei zufolge zu spät, dass das Auto vor ihr bremste, um in eine Parklücke einzufahren. Weil sie keinen Helm trug, schlug sie mit dem Kopf heftig gegen die Scheibe des Wagens und erlitt schwere Kopfverletzungen. Lebensgefahr besteht nicht.