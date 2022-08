Rennradler flüchtet nach Unfall

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 17.45 Uhr in der Friedrichstraße in Friedrichshafen ereignet hat, sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher und bittet um Hinweise. Den Angaben eines 71-Jährigen zufolge sei er mit seinem E-Scooter auf dem dortigen Fuß- und Radweg unterwegs gewesen, als ihm ein Rennradfahrer entgegenkam. Der Mann habe dem Radler ausweichen müssen und stürzte in der Folge in den Grünstreifen. Dabei zog sich der 71-Jährige laut Polizeibericht eine Platzwunde am Kopf zu und musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte Rennradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Personen, die auf den Unfall aufmerksam wurden oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07541 / 70 10 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden. Der Zweiradfahrer wird als etwa 30 Jahre alt und relativ groß beschrieben. Er war mit einem „großen“ Rennrad unterwegs und trug lockere Kleidung. Weil der E-Scooter nicht wie vorgeschrieben versichert war, muss der 71-Jährige nun zudem mit einer Anzeige rechnen.