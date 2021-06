Rennradfahrer stoßen auf Geh- und Radweg zusammen

Leichte Verletzungen hat sich ein 19-jähriger Rennradfahrer zugezogen, als er am Montag gegen 15 Uhr in der Bodenseestraße in Friedrichshafen mit einem entgegenkommenden 49-jährigen Radfahrer kollidierte. Beide Zweiradfahrer waren laut Polizei auf dem Geh- und Radweg unterwegs, als sie sich bei Wiggenhausen begegneten. Während der in Richtung Ailingen fahrende ältere Radfahrer keinerlei Reaktion zeigte, versuchte der 19-Jährige auszuweichen. Trotz seines Manövers konnte er eine Kollision nicht verhindern, stürzte über seinen Rennradfahrer zu Boden und zog sich Schürfwunden zu. Am Sportrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der 49-Jährige blieb unverletzt.