Rennradfahrer stürzt wegen Trinkflasche

Mit erheblichen Abschürfungen musste ein 54-jähriger Rennradfahrer am Montagabend gegen 17.30 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf dem Radweg der B 31 in Manzell vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Mann war in Richtung Fischbach unterwegs, als sich ein Sattelzug von der Magnusstraße kommend der Einmündung näherte. Der Radfahrer erschrak dabei so, dass er stark abbremste. Da er aber nur eine Hand am Lenker hatte und in der anderen seine Trinkflasche hielt, verlor er die Kontrolle über sein Rennrad und stürzte etwa zehn Meter vor der Einmündung auf die Fahrbahn. Nach ambulanter Behandlung konnte der 54-Jährige jedoch das Krankenhaus wieder verlassen.