Ein 22-jähriger Rennradfahrer ist am Montag gegen 11.30 Uhr in der Hochstraße einem Auto in Richtung Kreisverkehr Hochstraße hinterhergefahren. Laut Polizei bemerkte der 22-Jährige an dem Kreisverkehr zu spät, dass das Auto vor ihm verkehrsbedingt halten musste. Der Radler fuhr nahezu ungebremst auf das Auto auf. Er wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. An Auto und Fahrrad entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 11 000 Euro, davon etwa 10 000 Euro an dem hochwertigen Rennrad.