Renitente Frau wehrt sich gegen Wohnungsverweis

Eine 27-jährige Frau hat sich am Freitagmorgen mit aller Kraft gegen einen von der Polizei ausgesproczhenen Wohnungsverweis gewehrt. Laut Polizeibericht hat sie die Beamten dabei außerdem beleidigt. Nun muss die Frau wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Die Frau war in den frühen Morgenstunden alkoholisiert zu ihrem gleichaltrigen Freund nach Hause gekommen und geriet in einen psychischen Ausnahmezustand, woraufhin der Mann die Polizei verständigte. Gegenüber den Beamten verhielt sich die Frau zunehmend aggressiv und wurde daraufhin aus der Wohnung verwiesen. Da die 27-Jährige dieser Aufforderung nicht nachkam, begleiteten die Polizisten sie vor die Tür, wobei sie sich stark zur Wehr setzte. Die Frau, bei der eine Atemalkoholmessung mehr als 1,2 Promille ergab, wurde aufgrund ihres Zustandes in eine Spezialklinik gebracht. Auf dem Weg dorthin warf sie mit beleidigenden Äußerungen um sich.