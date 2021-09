Renitente Fluggäste bleiben am Boden

Der Kapitän eines Passagierflugzeugs hat am Donnerstagnachmittag zwei Fluggäste, die den Anweisungen der Crew vor dem Abflug vom Häfler Flughafen nicht Folge leisten wollten, als „Unruly Passenger“ eingestuft. Der Pilot musste laut Polizeibericht aufgrund einer Unterbesetzung des Fluges die Maschine vor dem Start neu „trimmen“, was für einige Passagiere kurz vor dem Start bedeutete, dass sie ihre Plätze wechseln mussten. Ein unkooperativer 57-jähriger Fluggast war darüber derart empört und in Rage geraten, dass der Pilot ihm aus Gründen der Flugsicherheit den Mitflug verweigerte und die Polizei verständigte. Gegenüber den Beamten verhielt sich dann auch der begleitende 31-jährige Sohn verbal aggressiv, sodass auch er den Start des Flugzeugs vom Boden mit ansehen musste.