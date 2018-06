Die Entscheidungen um die Relegationsteilnahme in der Fußball-Kreisliga A2 sind auf den letzten Spieltag am nächsten Samstag, 9. Juni, vertagt worden. Nach dem 2:0-Sieg des SV Achberg bei der Spielvereinigung Lindau ist der Kampf um Platz zwei wieder offen. Während der SVA am Samstag beim FC Friedrichshafen einen Sieg braucht, genügt dem Tabellenzweiten ein Punkt bei der U23 des VfB Friedrichshafen. Der SC Friedrichshafen steht nach der 1:8-Klatsche beim Meister VfL Brochenzell als Absteiger nun endgültig fest.

Der Kampf um die Abstiegsrelegation geht in die nächste, aber letzte Runde. Mit dabei sind der FC Friedrichshafen und der SV Oberteuringen. „Es war ein Sieg der Moral, nach einigen Nackenschlägen“, sagt Damir Alihodzic, Spielertrainer des FC Friedrichshafen. Seine Mannschaft lag gegen den TSV Eriskirch zweimal im Rückstand. Und dann kam vielleicht die Szene des Spiels. Der Unparteiische Ertan Bekats zeigte nach dem 2:2 erneut auf den Punkt. Diesmal hielt FC-Torhüter Safet Poprzanovic den Ball von Daniel Knejski. Kurz vorher hatte Mohamed Alahassan mit einem Schuss aus gut und gerne 40 Meter das 2:2 erzielt. „Das war ein echter Hammer“, meinte Alihodzic. Und nach 77 Minuten erlöste der eingewechselte Lukas Fischer – kam in der 63. Minute für Julian Ochsenreiter – den FC-Anhang. Nun wird das Spiel am Samstag in doppelter Hinsicht spannend. Der FC benötigt einen Sieg, um der Abstiegsrelegation zu entgehen. Zu Gast ist aber der SV Achberg, der mit einem weiteren Erfolg – vorausgesetzt, dass Lindau beim VfB verliert – Platz zwei erreichen kann. „Das wird ein Hammerspiel“, meint Alihodzic.

Da hat es der SV Oberteuringen beim abgestiegenen SC Friedrichshafen deutlich einfacher. „Das sieht auf dem Papier so aus, doch wir dürfen den SC nicht unterschätzen, die haben nichts zu verlieren und solche Spiele sind richtig schwer“, sagt Oberteuringens Sportlicher Leiter Hartmurt Brandl. Das 7:3 gegen die SGM Fischbach-Schnetzenhausen war gut für die Moral, der SVO führte schnell mit 3:0, doch die Gäste kamen auf 2:3 heran. Danach spiellte Oberteuringen mutiger und wurde belohnt.

Kein hochklassiges Derby sahen die rund 350 Zuschauer im städtischen Stadion von Lindau zwischen der Spielvereinigung und dem SV Achberg. Nach 90 Minuten gingen die Gäste mit 2:0 als Sieger vom Platz und haben damit den Rückstand auf die Lindauer, die vor dem letzten Spieltag den Relegationsplatz belegen, von sechs auf drei Punkte verkürzt. „Der Sieg war verdient. Ausschlaggebend war die Teamleistung“, befand SVA-Coach Michael Riechel. Zwei Treffer von Stürmer Nico Pfersich, der auf dem besten Weg zum Torschützenkönig der Liga ist, brachten den SVA schon vor der Halbzeitpause auf die Siegerstraße. Das erste Mal vollendete er eine schöne Hereingabe von Simon Mesmer, beim zweiten Tor verwertete er nach einem Freistoß den Flankenball von Kevin Bosio. „Achberg hat die beiden sich bietenden Torchancen eiskalt genutzt“, sagte SpVgg-Trainer Karsten Krannich.