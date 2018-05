Rekordspende beim Ursula-Steib-Gedächtnistag

Der 35 Mann starke Seehasenfanfarenzug hat in den Abendstunden des 8. Mai für den würdigen Abschluss eines überaus gelungenen 4. Ursula-Steib-Gedächtnistags auf dem Minigolfplatz an der Uferstraße gesorgt. Zuvor hatte die Versteigerung des XXXXXXXL-T-Shirts von „Biggest-Loser“-Teilnehmer Benjamin Manns aus Liebenau stattgefunden, bereits in den Mittagsstunden verbrachten zahlreiche Häfler ihre Mittagspause bei der Benefizveranstaltung, nach der sich die Hospizbewegung St. Josef Friedrichshafen über die Rekordsumme von 1400,50 Euro freuen durfte.

„Wir danken der Initiative von Britta Steib-Kreft, den zahlreichen Spendern und den Überbringern der vielen Kuchen und Torten sehr herzlich“, meinte die ehrenamtliche Hospiz-Mitarbeiterin Ruth Weidmann in ihrer Dankesrede an die Pächterin Britta Steib-Kreft, die diesen Gedächtnistag vor vier Jahren zum Gedenken an ihre Mutter aus der Taufe gehoben hatte. Der 8. Mai, der Geburtstag von Ursula Steib, wird seit jeher gebührend begangen und brachte schon vor zwei Jahren – am Muttertag – die beachtliche Summe von 1355 Euro hervor. Diese wurde nun noch einmal zuerst auf 1375,50 Euro gesteigert, ehe ein Freund der Familie dafür sorgte, dass die 1400 Euro übertroffen wurden.

Auch ein Verdienst von Benjamin Manns, der sein T-Shirt der SAT.1-Sendung „The Biggest Loser“ versteigern ließ. Werner Schlegel, der Manns schon seit rund 20 Jahren kennt, wollte das gute Stück unbedingt und bekam bei der Marke von 105 Euro den Zuschlag. „Das war eine geile Aktion, mit der auch noch eine wirklich gute Sache wie die Hospizbewegung unterstützt wird. Es bekommt einen Ehrenplatz auf meiner Highlander-Ranch – wobei ich es wohl auch am Seehasenfest tragen werde“, lachte Maler Werner Schlegel, wohlwissend, dass ein XXXXXXXL-Shirt nicht so einfach zu tragen sein dürfte. Benjamin Manns trägt zwischenzeitlich Shirts der XXXXXL-Größe und erinnert sich an das letzte Seehasenfest nur zu gut. „Da bekam ich den Bescheid, dass ich bei der Sendung mit dabei bin.“

Auch für die zehnte Staffel hat sich der 37-Jährige beworben, um einfacher an sein Ziel, bis Ende dieses Jahres insgesamt 60 Kilogramm abzunehmen, zu kommen. Unterstützung erhält er jedoch jetzt schon von seiner Freundin Nadja. „Ich bin stolz auf ihn, was er bisher erreicht hat. Einige meinen schon, er hätte mehr schaffen können, aber die sollen es erst einmal selbst versuchen“, betonte Nadja Reichelt, die „Benni“ schon vor der TV-Sendung als Türsteher kannte und dann schnell eine von mittlerweile 2000 Followern auf Manns Fanseite war. „Was während dem Finale, in dem Benni ja nur fünf oder zehn Minuten zu sehen war, los war, wie viele Anrufe, SMS oder Mails er bekommen hat, war unglaublich. Ich möchte nicht wissen, wie das bei einem Hollywood-Star ist“, sagte die Bad Waldseerin.

Ein Wimpel vom Fanfarenzug

Britta Steib-Kreft und die Hospizbewegung St. Josef freuten sich hingegen, dass so viele Menschen den Weg auf den Minigolfplatz gefunden hatten. „Sie sind zu Ehren meiner Mutter gekommen, auch um die Aktion zu unterstützen. Und der Seehasenfanfarenzug hat mir noch einen Wimpel überreicht“, sagte die Betreiberin des Miniaturgolfplatzes, die die Nachfolgerin ihrer Mutter ist, für die die Anlage an der Uferpromenade für 24 Jahre ihre zweite Heimat gewesen war. Die Wiener und Debreziner an diesem 8. Mai wurden vom Hotel Traube in Fischbach gesponsert, die Getränke von der Edelweißbrauerei Farny und Mineralbrunnen Krumbach. Auch die Einnahmen, die am 8. Mai mit dem beliebten Freizeitsport (dem sich seit 1991 auch der dort ansässige MGC Friedrichshafen widmet) erzielt wurden, kommen der Hospizbewegung St. Josef Friedrichshafen zugute.

Deren Infostand informierte auch dieses Mal wieder über die Häfler Einrichtung, die in der Bevölkerung noch immer einen schweren Stand hat. „Meine Mutter ist in ihren letzten Tagen von den Hospiz-Mitarbeitern ausgezeichnet umsorgt worden und ich möchte mich auf diese Weise jedes Jahr dafür bedanken“, wollte Steib-Kreft dies noch einmal wissen lassen. „Und uns freut, dass nach dem Tod eines Familienangehörigen eine so lange Verbundenheit besteht. Die Privatinitiative von Britta Steib-Kreft ist in dieser Art einzigartig“, so Birgitta Radau, Koordinatorin der Hospizbewegung, die hofft, dass die Benefizveranstaltung im Oktober im GZH zum 20-jährigen Bestehen ihrer Bewegung mit dem MTU-Werksorchester ebenso großen Zuspruch erfährt.