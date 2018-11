Die Deutsche Zeppelin-Reederei blickt zurück auf die erfolgreichste Saison ihrer Firmengeschichte mit mehr als 24 700 Passagieren in Friedrichshafen, Prag, München, Hannover und im Rheinland. Fürs neue Jahr sind zusätzliche Flüge geplant. Das geht aus einer Mitteilung der Reederei hervor.

Bereits kurz nach dem Start in die neue Flugsaison stand demnach am 23. März ein erster Höhepunkt auf dem Flugplan des Zeppelin NT: Der offizielle Spatenstich zur Elektrifizierung der „Südbahn“ in Niederbiegen bei Baienfurt. Im tiefen Überflug grüßte das Luftschiff die Gäste – unter ihnen Andreas Scheuer (CSU), Bundesminister für Verkehr, sowie Landes-Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und Ronald Pofalla, Vorstand der Deutschen Bahn.

Zeppelin-Sonderflug über Stuttgart. (Foto: Michael Häfner)

Von Friedrichshafen über Ulm nach Stuttgart flog der Zeppelin am 8. April in 300 Metern Höhe entlang der neuen Schnellstrecke neben der A8 und bot seinen Passagieren einen Blick von oben auf die Baustellenlogistik, die neue Filstalbrücke und die Baugrube des Stuttgarter Hauptbahnhofs, bevor der Zeppelin in einem tiefen Überflug den Flughafen Stuttgart passierte und auf direktem Weg nach Friedrichshafen zurückkehrte.

Ein Höhepunkt der Saison war laut der Reederei die Charter-Tour nach Tschechien im Rahmen der Feierlichkeiten zum fünfzigjährigen Jubiläum von Zeppelin CZ. Zeppelin CZ holte das Luftschiff nach Prag, um mit Geschäftspartnern und Kunden vom 19. bis 20. Mai die „Goldene Stadt“ mit ihrem historischen UNESCO-Welterbe-Zentrum von oben zu bewundern.

Rundflüge über die Ortenau

Anfang Juni machte sich der Zeppelin auf den Weg nach Lahr. Von dort aus startete er am 2. und 3. Juni zu Rundflügen über die Wein- und Tourismusregion der Ortenau mit ihren romantischen Städtchen und über den Europa-Park, den größten Freizeitpark Deutschlands.

Nachdem alle erforderlichen Tests am Boden abgeschlossen waren, startete der dritte Goodyear- Zeppelin am 25. Juni zu seinem Erstflug vor dem Goodyear-Luftschiffhangar in Ohio, USA. Mit dem Verkauf von drei Zeppelin-Luftschiffen an den US-amerikanischen Reifenkonzern „Goodyear Tire & Rubber Company“ landete die Zeppelin Luftschifftechnik (ZLT) 2011 den größten Auftrag ihrer Unternehmensgeschichte. „Unsere Mannschaft hier in Friedrichshafen und auch das deutsch-amerikanische Montage-Team, hat wirklich Großes geleistet”, so Eckhard Breuer, Geschäftsführer der ZLT. „Nun sind alle drei bestellten Zeppeline an Goodyear ausgeliefert und wir freuen uns darauf, die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit weiterzuführen.”

Ländereck von Oben

Traditionell treffen sich die ranghöchsten Soldaten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz ein Mal im Jahr zu einer gemeinsamen Informationsreise. Dieses Treffen findet abwechselnd in einem der drei Länder statt. Gastgeber war in diesem Jahr der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn. Gemeinsam mit seinem Schweizer Kollegen, Korpskommandant Philippe Rebord, sowie dem Leiter der Generalstabsdirektion im Bundesministerium für Landesverteidigung der Republik Österreich, Generalleutnant Johann Luif, wurden verschiedene Bundeswehr-Einrichtungen im Süden Baden-Württembergs besucht. Dazu gehörte ein Dreiländer-Flug mit dem Zeppelin am 25. Juli. „Aus der Zeppelin-Perspektive ist hervorragend zu sehen, wie eng die Nachbarländer hier in der Bodensee-Region verschmolzen sind. Es wird deutlich, wie wichtig gute nachbarschaftliche Beziehungen sind – sowohl für die Menschen in der Region, als auch für die Streitkräfte unserer drei Länder,” betonet General Eberhard Zorn.

Im Juli standen wieder Flüge zum Feuerwerk des Seehasenfests in Friedrichshafen sowie des Langenargener Uferfests im Flugplan des Zeppelin. Erfahrene Fallschirmspringer hatten Ende Juni während der Fallschirmsprung-Sonderflüge wieder die Gelegenheit zum Sprung aus dem Zeppelin.

Testflüge für die Wissenschaft

Neben seinem Angebot an Sightseeing-Rundflügen fugiert der Zeppelin bereits seit vielen Jahren im Bereich der Wissenschaft und Forschung als fliegendes Labor sowie schwebende Einsatzzentrale und Beobachtungsstation. Bereits im Herbst 2017 ist das Luftschiff im Auftrag der Swiss SkyLab Foundation in der Region Zürich als wissenschaftliche Plattform vorgestellt worden. An diese erfolgreiche Präsentation wurde in diesem Jahr wieder angeknüpft: Am 11. September startete der Zeppelin vom Flugplatz Dübendorf aus zu mehreren Testflügen.

Im Auftrag der ZF Friedrichshafen machte sich der Zeppelin am 17. September als Markenbotschafter auf den Weg zur IAA für Nutzfahrzeuge nach Hannover. Danach ging es noch einige Tage ins Rheinland: Der ZF-Zeppelin war auf dem Flugplatz Bonn-Hangelar stationiert und machte sich von dort aus auf zu Flügen nach Köln, Düsseldorf und Koblenz. Vom 28. bis 30. September konnte auch die Öffentlichkeit Zeppelinflüge buchen: Die Deutsche Zeppelin-Reederei bot Flüge nach Köln und ins Siebengebirge an. Da die Nachfrage nach diesen Flügen laut Mitteilung das vorhandene Angebot deutlich überstieg, hat die Deutsche Zeppelin-Reederei beschlossen, über Christi Himmelfahrt 2019 wieder Flüge im Rheinland anzubieten. Das Flug-Angebot wird dann um eine Route erweitert: Neben der 50-minütigen Flugroute „Bonn-Siebengebirge“ und dem 65 Minuten-Flug „Kölner Dom“ gibt es künftig den Flug „Köln-Düsseldorf“.

Am 11. November startete der Zeppelin zu seinen letzten Passagierflügen in dieser Saison, die er mit einem Rekord von mehr als 24.700 Passagieren abschließen konnte. Die neue Zeppelin-Flugsaison startet am 15. März 2019 - unter anderem stehen wieder Touren nach München und ins Rheinland auf dem Programm sowie Feuerwerks- und Fallschirmsprung-Flüge und weitere Aktionen.