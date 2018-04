Rekordbeteiligung beim Schülerlauf am Freitag

Der 8. City-Lauf wird am Freitagabend (27. April) für Belebung in der Altstadt sorgen, wenn Zweier-Teams eine Stunde lang ihre Runden drehen. Die Strecke führt vom Start am Buchhornplatz über die Karlstraße, Schanzstraße, Friedrichstraße zum Buchhornplatz zurück und ist 800 Meter lang.

Bisher sind über 40 Meldungen eingegangen, darunter auch die von den Vorjahressiegern Dirk Joos und Gregor Traub. Kurzentschlossenen können noch unmittelbar vor dem Rennen bis 18 Uhr am Startplatz nachmelden.

Beim Schülerlauf zeichnet sich eine Rekordbeteiligung ab. 332 Mädchen und Buben der Klassen 1 bis 4 haben ihre Meldungen abgegeben. Es winken wertvolle Preise und ein Wanderpokal. Die Schülerläufe werden ab 16 Uhr gestartet.

Die Transponderausgabe für den Teamlauf erfolgt ab 17 Uhr, das Rennen selbst wird um 18.30 Uhr gestartet. Siegerehrung und Preisverteilung gehen traditionell ab 20:30 Uhr im Restaurant des Zeppelin Museums über die Bühne. Der Veranstalter weist drauf hin, dass die Strecke abgesperrt wird und während der Läufe aus Sicherheitsgründen die Zufahrt zur Altstadt nicht möglich ist.