Reiterin Carla Hanser für EM nominiert

In den aktuellen Tagen ist Carla Hanser aus Wasserburg mit der deutschen Mannschaft unterwegs. Nach der Vorbereitung auf dem Weiherhof der Familie Vogg am Bodensee geht es für sie und ihr Pferd Castagnola sowie für weitere sieben Paare nach Lausanne (Schweiz). Dort werden vom 1. bis 4. September die Europameisterschaften der ländlichen Vielseitigkeitsreiter ausgetragen und Hanser vom Reit- und Fahrverein Ailingen hat die Ehre, von Roger Böckmann und Roland Harting für Deutschland nominiert worden zu sein.

Beeindruckende Aufholjagd

Die EM-Teilnahme ist ein weiterer Erfolg für Hanser. Erst vor wenigen Tagen, am dritten Augustwochenende, gewann sie mit Castagnola im fränkischen Hambach die dortige CCI3*-S-Prüfung. Das hatte sie einer kleinen Aufholjagd zu verdanken: Nach einer fehlerfreien Runde schaffte sie es von Rang sieben auf den ersten Platz. Auf diesem Niveau bedeutete es einen Premierensieg für Hanser. Mit Castagnola ritt sie 2022 auch bei der baden-württembergischen Meisterschaft der Jungen Reiter eine Drei-Sterne-Prüfung und krönte sich dort zur Vizemeisterin. Außerdem nahm Hanser in ihrer Karriere schon dreimal an einer deutschen Meisterschaft teil.

Für das deutsche EM-Team in Lausanne wurden zudem nominiert: Elisa Abeck (Köln) mit Cambion, Nicholas Goldbeck (Bargteheide) mit Chintano, Anna Haag (Nördlingen) mit Little Caterpillar, Konstantin Harting (Königswinter) mit Caspara, Brandon Schäfer-Gehrau (Warendorf) mit Fräulein Frieda, Nele Spiering (Elmenhorst) mit Travenort’s Lucio sowie Linus Weiß (Möglingen) mit Astrello.