Reiter: „Ich möchte, dass alles gut funktioniert“

Seit dem 15. Dezember hat Karl-Heinz Wolfsturm, der Chef der Polizeidirektion Friedrichshafen, einen neuen Stellvertreter: Karl-Heinz Reiter. Als „Leiter des Führungs- und Einsatzstabes“ wird er einer strategischen Einheit vorstehen, in der alle Steuerungsinstrumente der Polizeidirektion vereint sind.

Planung und Nachbereitung von Einsätzen, die Organisation des Alltagsbetriebs, Verkehrsthemen, die technische Ausstattung bei der Polizei, die Hundeführerstaffel – all diese Bereiche fallen in Reiters Zuständigkeit. Konkret beschäftigt er sich beispielsweise ständig mit Fragen wie: Sind die 380 Leute der Direktion zweckmäßig eingesetzt? Wie viele Polizeiposten brauche ich? Wo und warum gibt es Unfallschwerpunkte? Welche Handys sollen angeschafft werden? „Es werden praktisch alle polizeilichen Themen abgedeckt“, sagt der 51-jährige Polizeidirektor. „Ich leiste Service und Grundlagenarbeit für alle.“

Eine Vielfalt an Aufgaben

Karl-Heinz Reiter begann seine berufliche Laufbahn 1977 auf der Polizeischule Biberach. Stationen in Tübingen, Biberach und Ravensburg folgte die Berufung in den gehobenen Dienst. Er leitete den Polizeiposten in Bad Waldsee, war Revierführer in Wangen, dozierte an der Akademie in Wertheim und schloss 1999 das Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster ab. Bei der Polizeidirektion Biberach übernahm er 2000 die Leitung des Führungs- und Einsatzstabes, bevor er 2004 Chef der Kriminalpolizei Sigmaringen wurde. Dort blieb er, bis ihm im November 2011 vom Innenministerium die neue Aufgabe in Friedrichshafen übertragen wurde.

Reizvoll am neuen Job findet Karl-Heinz Reiter vor allem dessen Vielseitigkeit. „Es gibt hier eine Wasserschutzpolizei, man hat einen internationalen Flughafen, die Grenznähe – all das macht Friedrichshafen natürlich interessanter als eine Binnendirektion. Obwohl Reiter beruflich schon viel herumgekommen ist, hat er nie den Wohnsitz in seinem Geburtsort Betzenweiler am Federsee aufgegeben. So soll es auch bleiben. Aus Verbundenheit zum Heimatdorf wird er die 70-Kilometer-Fahrt an den Bodensee täglich in Kauf nehmen.

„Ich möchte, dass alles gut funktioniert, dass die Einsätze gut laufen“, erklärt der 51-Jährige auf die Frage nach seinen Zielen. „Die Zufriedenheit und das Wohlergehen der Kollegen sind mir wichtig, deshalb möchte ich meine Aufgaben mitarbeiterorientiert möglichst optimal erledigen.“