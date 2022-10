Reiter-Feriendorf informiert über Urlaub auf dem Rücken des Pferdes

Donnernd im Galopp über den Strand, Hufe klappernd im Trab über den Feldweg, gemächlich im Schritt durch den Wald – Ausritte mit dem Pferd sind der Traum vieler Erwachsener und Kinder. Die Messe Pferd Bodensee widmet sich am Freitag, 14., und Samstag, 15. Oktober, jeweils von 9 bis 18 Uhr mit einem Reiter-Feriendorf in der Halle A4 dieser Leidenschaft.

Zahlreiche Veranstalter, Interessengemeinschaften und Vereine stellen ihre Angebote für den Urlaub im Sattel vor. Zum ersten Mal in Friedrichshafen mit dabei ist die Bundesarbeitsgemeinschaft Deutschland zu Pferd, heißt es in einer Ankündigung der Messe Friedrichshafen. Urlaub auf dem Reiterhof, Kinderreitferien, Wanderreiten, Kutsche fahren lernen, Horsemanship und vieles mehr – das Angebot an Urlaubsthemen auf der Webseite der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutschland zu Pferd (BAG) ist umfangreich. Am Freitag, 14. Oktober, wird der gesamte BAG-Vorstand ab 15 Uhr am Stand in Halle A4 für Gespräche zur Verfügung stehen.

Viele Arbeitsgemeinschaften für Reiterferien in Deutschland sind ehrenamtlich tätig und haben für Werbung finanziell oft nur begrenzte Möglichkeiten. „In der Gemeinschaft dagegen ist man stark“, sagt Marion Pleie von der Geschäftsführung der BAG. So wird etwa Marketing, PR und Lobbyarbeit von der BAG übernommen. „Das spart unseren Mitgliedern nicht nur Kosten, sondern man kann sich auch größer und prominenter in der Öffentlichkeit darstellen.“ Auf der BAG-Homepage finden sich neben dem breiten Angebot zu Reiterferien von der Ostsee bis in den Schwarzwald auch die Kontakte in die einzelnen Regionen. Das ist bewusst so gemacht, denn „die Arbeitsgemeinschaften und Vereine vor Ort kennen sich am besten aus und können den Interessenten dann die passenden Tipps geben“. Bislang ist die BAG mit Sitz in Greven im nördlichen Münsterland sehr nord-west-lastig. Mit dem Stand auf der Pferd Bodensee soll sich das ändern. „Wir hoffen, dass wir jetzt auch im Süden neue Mitglieder gewinnen.“

Da wäre zum Beispiel der Wanderreitverein Oberschwaben-Bodensee, der auf der Messe auf sich aufmerksam macht. Dieser eingetragene Verein ist eine Plattform für derzeit 42 Wanderreitstationen und 16 pferdefreundliche Gaststätten in Oberschwaben sowie auf der deutschen Uferseite des Sees. „Wanderreiten ist Kopfurlaub – man ist langsam unterwegs, im Einklang mit der Natur und dem Pferd“, erzählt Vorstandsmitglied Katrin Müller. Wanderreiten sei aber auch immer ein Abenteuer. Zwischen 20 und 40 Kilometer legen Ross und Reiter pro Tag zurück. Auf der Pferd Bodensee wird der Wanderreitverein mit rund 70 aktiven und passiven Mitgliedern seine neue Übersichtskarte mit sämtlichen Kontakten und Leistungen präsentieren. Denn es sind auch einige Gaststätten hinzugekommen, in denen Wanderreiter mal einen Einkehrschwung machen können.

Katrin Müller ist selbst leidenschaftliche Reiterin und betreibt gemeinsam mit ihrem Mann in Mochenwangen (Landkreis Ravensburg) eine Wanderreitstation. Die Übernachtungsangebote variieren je nach Hof. „Die einen bieten Zimmer oder Wohnungen für die Reiter an, die anderen Matratzenlager, die dritten bringen die Urlauber im benachbarten Gasthof unter“, sagt sie. Was alle Anbieter eint, ist die Halbpension. Ein wichtiges Kriterium ist zudem, dass „das Pferd sicher untergebracht ist“. Also entweder in einer Box oder zumindest auf einer Koppel.