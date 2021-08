Reise durch die Tanzwelt im Graf-Zeppelin-Haus

Ab Ende des Jahres erobert „Night of the Dance“ wieder landesweit die Bühnen. Am Sonntag, 13. März 2022, um 19 Uhr ist die Show im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen zu sehen.

„Night of the Dance“ präsentiert Irish Dance, Modern Dance, Hip Hop, Akrobatik und lateinamerikanische Rhythmen. Diese Mischung und ein international besetztes Ensemble machen das Event besonders, so der Veranstalter. Ein wechselndes Bühnenbild und Lichteffekte bieten den Rahmen für die Tanz- und Akrobatikszenen im Stile von Riverdance, Lord of the Dance, Stomp, Dirty Dancing, Feet of Flames oder Cirque du Soleil.

Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.nightofthedance.de erhältlich.