Reinhard Hangst folgt auf Robert Müller

Ailingen (sz) - Der ehemalige Dekan, Reinhard Hangst, derzeit noch Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Argental, wird Pfarrer der Seelsorgeeinheit Ailingen-Ettenkirch-Oberteuringen und tritt im Sommer 2019 die Nachfolge von Robert Müller an, der kürzlich in den Ruhestand verabschiedet wurde. Reinhard Hangst (53) ist in Schramberg im Schwarzwald geboren, aufgewachsen in Dunningen und gelernter Mechaniker. Nach dem Abitur absolvierte er das Theologiestudium in Tübingen und Benediktbeuren. Zum Priester geweiht wurde er 1996 in Ulm-Wiblingen. Seine Vikarszeit verbrachte Hangst in Ehingen und in Horb. Seit 2000 ist er Pfarrer der Seelsorgeeinheit Argental, zusätzlich war er in den Jahren 2008 und 2011 Administrator der Gemeinde St. Gallus in Tettnang. Von 2004 bis Juli 2018 war er gleichzeitig Dekan des Dekanats Friedrichshafen. Erfreulich ist auch, dass die durch den Weggang der Gemeindereferentin Sabine Wetzel, vakante Stelle wieder besetzt wird. Die Neue heißt Carolin Spieler. Sie arbeitet derzeit als Gemeindereferentin in der Seelsorgeeinheit Neresheim mit den Schwerpunkten Jugendarbeit, die Erstkommunionvorbereitung und Religionsunterricht. Carolin Spieler tritt die Stelle zum Schuljahresbeginn im September 2019 an.